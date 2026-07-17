La actual responsable de Desarrollo asume el reto para las elecciones de 2027 respaldada por Alberto Núñez Feijóo y Manuel Domínguez

Carmen Pérez presenta este viernes su candidatura oficial al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De este modo, la política asume el reto bajo el lema «Vamos por más». Su objetivo principal persigue potenciar la ciudad para los comicios de 2027.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La actual responsable de la Sociedad de Desarrollo da un paso al frente y liderará el proyecto del Partido Popular en la capital tinerfeña. Este importante acto marca el inicio de una nueva etapa política.

Apoyo nacional y regional

Alberto Núñez Feijóo arropa a la candidata durante este evento oficial. Además, el líder nacional destaca la enorme capacidad de trabajo de Pérez, además, considera que posee la ilusión indispensable para gobernar.

Feijóo asegura que todos trabajarán juntos por Santa Cruz de Tenerife. También subraya la importancia de este equipo para el cambio nacional. Ellos prometen firmemente no fallar a los ciudadanos.

Por su parte, Manuel Domínguez muestra una confianza absoluta en este perfil. El presidente del PP canario afirma sus convicciones con total seguridad. Considera que Carmen Pérez ganará la próxima alcaldía.

Emoción y relevo municipal

Durante el acto, la candidata dedica sus primeras palabras a su hijo. En consecuencia, le agradece su apoyo incondicional en este duro camino. Ella lo define como el motor principal de su vida.

Asimismo, la aspirante protagoniza un sentido abrazo con Carlos Tarife. El actual líder municipal cede el timón del barco a su compañera. Pérez agradece su esfuerzo y dedicación de todo corazón.