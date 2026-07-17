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Seis marineros abandonados, desde mayo, en el Puerto de Las Palmas

Redacción RTVC
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El armador del buque ‘Lady Mina’ debe a los marineros abandonados más de 60 mil euros

La tripulación cargó pienso para pescado en Guinea Bissau, repostaron en Senegal y se les rompió el motor en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Permanecen inmovilizados desde mayo tras detectar Capitanía Marítima graves irregularidades a bordo, como permisos y documentación falsa.

Gonzalo Galán, inspector de La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), cuenta que 5 marineros son de Azerbaiyán, mientras que el restante es de Georgia. Explica que los certificados del buque no estaban vigentes. Asimismo, añade que los «seguros y garantías financieras» fueron falsificados.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ya trabaja en la repatriación / RTVC
La tripulación cargó pienso para pescado en Guinea Bisáu, repostaron en Senegal y se les rompió el motor en el Puerto de Las Palmas. Permanecen inmovilizados desde mayo tras detectar Capitanía Marítima graves irregularidades a bordo, como permisos y documentación falsa. 17-julio-2026

«Uno de los marineros ha estado a bordo desde 2014 y otros, también, han superado el tiempo de embarque permitido por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC)», relata Galán.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ya trabaja en la repatriación. Les han facilitado asistencia jurídica para tramitar el embargo preventivo del barco. El objetivo es forzar la liquidación de la deuda y liberar a los 6 marineros.

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