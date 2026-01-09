El suceso ocurrió tras el rescate de un cayuco durante el pasado día de Reyes

La muerte de un marinero de la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil ha generado preocupación y ha motivado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. El incidente ocurrió el pasado día de Reyes, después del rescate de un cayuco en aguas próximas a Canarias.

Al hombre lo trasladaron de urgencia al Hospital de La Gomera tras sufrir un desvanecimiento que le provocó un golpe en la cabeza y horas más tarde, falleció, según informó la Guardia Civil.

Sin conocimiento de los detalles

El marinero, de origen gallego, trabajaba para una empresa externa contratada por el instituto armado. Ante lo ocurrido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitó que la Inspección de Trabajo y la Comisión de Investigación de Incidentes analicen el caso en profundidad.

“Confiamos en que la Inspección de Trabajo diga qué fue lo que ocurrió y qué soluciones se pueden poner para evitar un siniestro como este”, señaló Juan Couce, portavoz de la AUGC en Canarias.

Abren investigación tras la muerte de un marinero cerca de Canarias / Archivo RTVC

Asimismo, la asociación reconoce que aún se desconocen detalles clave del suceso, como el lugar exacto del incidente, la altura a la que se encontraba el marinero o los medios de seguridad de los que disponía.