En el mismo accidente un mujer de 85 años resultó herida con diversos traumatismos

Ambulancia medicalizada del 112.

Un motorista murió y una mujer de 85 años resultó herida en la colisión entre un coche y una moto. El accidente se produjo este martes por la tarde en el kilómetro 80 de la carretera TF-28, a su paso por San Miguel de Abona, en Tenerife). Así lo ha informado el 112 de Canarias.

En el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mientras que del fallecido no trascendieron más datos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió, a las 18:12 horas de este martes, una alerta sobre el siniestro. Se indicaba que varias personas requerían de asistencia sanitaria.

Asistencia sanitaria

Para atender esta llamada, el 112 movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC). También a profesionales de medicina y enfermería del consultorio local de San Miguel de Abona y a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Se sumaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y del Servicio de Carreteras.

Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte del motorista. Los bomberos liberaron a la conductora del turismo, que había quedado atrapada y que, posteriormente, recibió asistencia médica y fue trasladada al centro hospitalario.

Además, la Guardia Civil aseguró toda la zona e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias y el Servicio de Carreteras despejó la vía.