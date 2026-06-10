El vuelvo del camión se produjo a las 7:00 horas de este miércoles, obligando a movilizar recursos de emergencia y generando dificultades en la circulación

Vuelco de camión en la TF-1- Imagen cedida por 1-1-2 Canarias

El vuelco de un camión registrado a primera hora de la mañana de este miércoles ha provocado importantes retenciones en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Güímar, en sentido norte de la isla.

El incidente se produjo sobre las 07:00 horas, cuando, por causas que se investigan, el vehículo pesado volcó en plena vía, obligando a movilizar a numerosos recursos de emergencia y generando dificultades en la circulación.

Vuelco de camión en la TF-1. Imagen cedida 1-1-2 Canarias

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que trabajaron en la atención del suceso, la seguridad de la zona y las labores para restablecer la normalidad en la vía.

Asimismo, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al conductor del camión, que presentaba problemas de salud y trasladado a un centro sanitario para su valoración y tratamiento.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Como consecuencia del accidente, se registraron importantes retenciones en la TF-1, especialmente en el tramo afectado a la altura de Güímar, recomendándose a los conductores extremar la precaución y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.