El vuelvo del camión se produjo a las 7:00 horas de este miércoles, obligando a movilizar recursos de emergencia y generando dificultades en la circulación
El vuelco de un camión registrado a primera hora de la mañana de este miércoles ha provocado importantes retenciones en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Güímar, en sentido norte de la isla.
El incidente se produjo sobre las 07:00 horas, cuando, por causas que se investigan, el vehículo pesado volcó en plena vía, obligando a movilizar a numerosos recursos de emergencia y generando dificultades en la circulación.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que trabajaron en la atención del suceso, la seguridad de la zona y las labores para restablecer la normalidad en la vía.
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Asimismo, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al conductor del camión, que presentaba problemas de salud y trasladado a un centro sanitario para su valoración y tratamiento.
Como consecuencia del accidente, se registraron importantes retenciones en la TF-1, especialmente en el tramo afectado a la altura de Güímar, recomendándose a los conductores extremar la precaución y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.