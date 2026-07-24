El CD Tenerife afronta este domingo, 26 de julio de 2026, su tercer examen estival frente al CD Marino en el Estadio Antonio Domínguez Alfonso de Los Cristianos a partir de las 19:30 horas (hora canaria). Se puede seguir en RTVC en directo

El CD Tenerife continúa perfilando su puesta a punto de cara al inicio liguero de la temporada 2026/27. Tras medirse en los días previos al filial en la Ciudad Deportiva y al Getafe CF en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, la plantilla dirigida por el cuerpo técnico chicharrero se desplaza hasta Arona para acumular carga de minutos frente a un rival tradicional de la geografía insular.

El partido de pretemporada entre el CD Marino y el CD Tenerife se podrá seguir en directo en RTVC

La XXIII Edición del Trofeo Sebastián Martín Melo

El duelo servirá para seguir viendo en acción a las nuevas incorporaciones del verano, así como a los canteranos que buscan hacerse un hueco en el primer equipo durante esta fase de preparación.

Más allá de la prueba táctica y física, el encuentro guarda un aliciente especial para el cuadro sureño, ya que estará en juego la XXIII edición del Trofeo Sebastián Martín Melo. El CD Marino, que competirá esta temporada en Tercera Federación, busca dar una buena imagen ante su afición y medirse a un oponente de superior categoría que le exija al máximo en el apartado defensivo.

El Estadio Olímpico Municipal Antonio Domínguez Alfonso acogerá un bonito ambiente estival en Los Cristianos, donde los aficionados locales e itinerantes podrán presenciar el desarrollo de ambos conjuntos.

Dónde ver en directo el partido que enfrenta al Marino y al Tenerife

El encuentro comenzará a las 19:30 horas (hora canaria) y podrá seguirse en directo a través de varias plataformas:

La cadena autonómica realiza un gran despliegue para ofrecer la pretemporada de los principales equipos del Archipiélago.

Próximas citas en el calendario veraniego

El choque de este domingo a las 19:30 horas en Arona no dará tregua al CD Tenerife en su apretada agenda. Tras la visita al CD Marino, la plantilla blanquiazul regresará a los entrenamientos a principios de semana para afrontar su siguiente compromiso de pretemporada el miércoles 29 de julio contra la UD Añaza, antes de encarar el Trofeo Teide frente al Cádiz CF a principios de agosto.

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