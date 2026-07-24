La cadena ofrecerá el encuentro en directo desde Marbella, desde las 18:00 horas, con narración de Jesús Izquierdo y los comentarios de Miguel Ángel Valerón

Televisión Canaria retransmitirá este sábado 25 de julio, a partir de las 18:00 horas, el encuentro amistoso de pretemporada que enfrentará a la UD Las Palmas y al Al-Ittihad de Jeddah, en un nuevo compromiso de preparación del conjunto amarillo durante su concentración en Marbella.

El partido podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria (TDT), la paltaforma digital Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes y www.rtvc.es, con emisión geolocalizada para España. La narración correrá a cargo de Jesús Izquierdo, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón.

La plantilla amarilla se desplazó a la Costa del Sol el pasado 20 de julio para realizar la primera fase de su pretemporada, que se prolongará hasta el día 31. Durante estas dos semanas, el equipo dirigido por Rubén de la Barrera combinará las sesiones de entrenamiento con varios encuentros amistosos que servirán para preparar el inicio de la próxima temporada en Segunda División.

Un verano de fútbol en Televisión Canaria

La retransmisión del encuentro forma parte del acuerdo alcanzado entre Televisión Canaria, la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife para ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres clubes canarios.

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su apoyo al deporte canario, acercando a la ciudadanía la preparación de los principales equipos del Archipiélago antes del inicio de las competiciones oficiales. La emisión en abierto de estos encuentros permitirá a la afición seguir la evolución de sus equipos desde cualquier isla y contribuirá a dar mayor visibilidad al deporte que representa a Canarias dentro y fuera del Archipiélago.