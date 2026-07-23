Canarias Play estrena el capítulo sobre la Gesta de Julio de 1797 en Santa Cruz de Tenerife de la serie documental ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’

Con el título ‘Cuatro días de julio: la Gesta de Santa Cruz de Tenerife’, el episodio que se emitirá a partir de este viernes 24, analiza el ataque de la flota de Nelson a la capital tinerfeña

Canarias Play, la plataforma de contenidos de Radio Televisión Canaria (RTVC), estrena este viernes 24 de julio el capítulo ‘Cuatro días de julio: la Gesta de Santa Cruz de Tenerife’ de la segunda temporada de ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’, la serie documental de la productora Las Hormigas Negras que se adentra en algunos de los momentos más trascendentes de la historiografía de Canarias. En concreto, este capítulo aborda la Gesta del 25 de Julio de 1727, una de las citas históricas más emblemáticas de Santa Cruz de Tenerife.

Un momento de la presentación del capítulo ‘Cuatro días de julio: la Gesta de Santa Cruz de Tenerife’ de la segunda temporada de ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’.

En un acto celebrado este jueves 23 en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias ubicado en el cuartel de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, se hizo un pase del capítulo, dedicado a analizar y desgranar en detalle los acontecimientos de 1797, cuando la poderosa flota del almirante Horacio Nelson trató de asaltar la capital tinerfeña. El estreno de este formato audiovisual coincide con el programa de actos previstos en la capital tinerfeña con la conmemoración del 229 aniversario de esos acontecimientos.

El administrador general de RTVC, César Toledo, expresó su satisfacción «por poder presentar este episodio y además hacerlo en una conmemoración importante para la ciudadanía. Este capítulo», continuó, «es una verdadera joya y nosotros estamos muy contentos de regalarles esa joya histórica, no solo a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a toda la isla que fue la que en realidad combatió en aquellos días y a todas Canarias que conservó su territorio».

César Toledo se congratuló además por «el éxito de la la docuserie ‘Insulae: Crónica de nuestra historia» y recordó que «está en su segunda temporada, siendo ahora mismo el contenido más visto de todo Canarias Play«. Para Toledo, con formatos de este tipo «RTVC cumple con su obligación pública de conservar nuestro patrimonio, nuestro legado y nuestro acervo cultural«.

Acto de presentación del capítulo sobre la Gesta del 25 de Julio de la serie ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’.

En el acto de presentación, además de César Toledo intervinieron Javier Caraballero, concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife; Andrés Méndez Hanley, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797; Santiago Conde de Arjona, director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias; y José Manuel Ledesma, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife. Además estuvieron presentes Luis Luque, productor ejecutivo de Las Hormigas Negras; y José Luis González, director de la serie ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’. El acto estuvo presentado por Mery Gorostiza, periodista y vicepresidenta de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797.

Antes de la presentación, los actores de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 recrearon algunos de los momentos cruciales en las dependencias del Museo Militar. Quisieron así poner énfasis, como hacen en cada representación, en la estrategia, el heroísmo y la determinación de los isleños que lograron repeler el ataque inglés durante cuatro días, un episodio que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo.

El productor ejecutivo de Las Hormigas Negras, responsable de la producción de ‘Insulae: Crónica de nuestra historia», precisó que el capítulo sobre la Gesta del 25 de Julio «trata de narrar con la mayor fidelidad posible uno de los hechos capitales en la historia de Canarias, la resistencia de Santa Cruz de Tenerife ante la invasión inglesa. Nosotros», añadió «hemos querido titularlo ‘Cuatro días de julio: la Gesta de Santa Cruz de Tenerife’ porque representa los acontecimientos de esa resistencia en esos días que cambiaron para siempre la historia de Canarias». Para ello, destacó que «se ha contado con talento cien por cien canario».

“Un episodio de nuestra historia que habla de la valentía del pueblo chicharrero”

Para el concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, que quiso arropar con su presencia el esfuerzo de todo el equipo televisivo en esta producción, «trabajos como este vienen a poner en valor nuestra historia. Desde el Ayuntamiento», concretó, «estamos encantados de que se cuente con tanto rigor esta hazaña, la victoria de una batalla contra el almirante Nelson que todo indicaba que íbamos a perder y sin embargo, a diferencia de tantos sitios donde salió triunfante, aquí en Santa Cruz de Tenerife conseguimos vencer». En opinión de Javier Caraballero, «eso habla de la fuerza y la valentía que tiene el pueblo chicharrero«.

Similares elogios dedicó el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, que participa con sus testimonios en el documental. José Manuel Ledesma señaló como dato curioso «la trascendencia de la Gesta. Se llama así, apuntó, «porque 300 soldados, más los mil milicianos canarios que vinieron de todos los pueblos de la isla a Santa Cruz de Tenerife consiguieron vencer a todo un ejército inglés en 1797, lo que supondría un hito tan importante que lo que en aquel entonces era un barrio de La Laguna se iba a convertir en 1803 en una ciudad con Ayuntamiento propio, todo por esa heroicidad». Ledesma anima a las instituciones a que usen este documento audiovisual en los colegios «para divulgar entre los más jóvenes este importante episodio de nuestra historia».

El presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797, Andrés Méndez Hanley, durante su intervención.

Por su parte, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797, que acudió con varios miembros del colectivo al que representa caracterizados de soldados españoles e ingleses, quiso agradecer a RTVC por su sensibilidad hacia el reconocimiento de la historia de Canarias. «Con este documental», dijo Andrés Méndez Hanley, «se está apoyando un trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace 18 años para divulgar este ataque británico y lo que supuso la heroicidad del general Gutiérrez, sobre todo para que nuestras nuevas generaciones sean conocedoras de nuestra historia».

Como Andrés Méndez Hanley, la vicepresidenta de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y conductora del acto de presentación, quiso agradecer a RTVC y Las Hormigas Negras haber dedicado un episodio de la serie a la Gesta. En concreto, Mery Gorostiza quiso poner en valor «el papel de las mujeres en la victoria; fue una mujer la que dio la voz de alarma y fueron las mujeres de Santa Cruz las que ayudaron a los soldados».

Por último, el coronel Santiago Conde de Arjona, director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en calidad de anfitrión, manifestó su «orgullo» por haber acogido el acto de presentación del capítulo de la Gesta en las dependencias del Museo Militar. «Es una parte de la historia de Canarias y de nuestra historia militar, que nosotros intentamos preservar en nuestras salas, por lo que invitamos a toda la ciudadanía a que acudan a visitarlo para que refuercen sus conocimientos sobre nuestro pasado».

Recreación de los acontecimientos con rigor histórico

En el capítulo titulado ‘Cuatro días de julio: la Gesta de Santa Cruz de Tenerife’ el actor Óscar Goiko da vida al teniente general burgalés Antonio Gutiérrez, comandante general de Canarias durante uno de los periodos más convulsos en el panorama internacional, en el que España y Francia entraron en guerra contra Inglaterra por el control de los mares y las rutas comerciales hacia América.

El reparto de la docuficción se completa, entre otros, con Aron Tucker en el papel de Horacio Nelson –que perderá un brazo por, según la leyenda, un disparo del famoso cañón ‘Tigre’–; Toni Báez como el teniente Francisco Grandy; Yiyo Alonso como el capitán José de Los Reyes; y Álex Alonso, como el capitán inglés Samuel Hood.

El capítulo cuenta además con la participación del historiador de CSIC Agustín Guimerá; el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma; y el presidente de la Asociación de Antiguos Artilleros, Ventura Yagüe. También aportan su análisis el investigador Juan Carlos Gardel y el presidente de la Asociación Gesta del 25 de Julio, Andrés Méndez. Su testimonio acompaña en este capítulo la trama cinematográfica basada en hechos reales, expuesta con el máximo rigor histórico.

‘Insulae: crónica de nuestra historia’, ganadora del Premio Pello Sarasola 2024 al mejor programa de la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), es un formato creado por Las Hormigas Negras para Televisión Canaria, con la producción ejecutiva de Luis Luque y Mario Blanco, dirigido por el periodista y guionista José Luis González y con la dirección de producción de Grace Ayaso. La realización de las secuencias ficcionadas de la serie corren a cargo de los cineastas canarios Mahay Alayón y Willy Suárez.

Programación de la Gesta del 25 de Julio de 2026

Entre los aspectos más destacados de esta edición de la Gesta del 25 de Julio, en la que se conmemora su 229 aniversario, figura la participación, una vez más, de los recreadores del Regimiento Fijo de Puerto Rico, llegados tanto desde la isla caribeña como desde Estados Unidos, consolidando así el carácter internacional de la conmemoración. Asimismo, la programación contará con la presencia de representantes de la guarnición de los Doce de Su Majestad, de Santa Cruz de La Palma, quienes junto con la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 formalizarán un hermanamiento oficial durante el acto institucional previsto para el domingo.

La programación arrancará el viernes 24 de julio con la reunión de recreadores en el Puente del Cabo, el tradicional videomapping sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), el inicio de la recreación histórica en el Barranco de Santos y la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta.

El sábado 25 estará dedicado a la vida de campamento y a la divulgación histórica, con la apertura del campamento de época en la Alameda del Duque de Santa Elena, donde el público podrá disfrutar de talleres artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, esgrima histórica, mercado y diversas actividades ambientadas en el siglo XVIII. La jornada concluirá con la agrupación de las tropas y la procesión de Santiago.

El domingo 26 se celebrarán los actos institucionales de clausura con el tradicional Acto de Capitulación, la entrega de las Medallas al Mérito de la Gesta y el homenaje a los caídos.

En esta edición, la Medalla al Mérito de la Gesta será concedida al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en reconocimiento a su condición de capital de Canarias durante la Gesta de 1797 y por la aportación de uno de los regimientos que participaron en la defensa de Santa Cruz frente al ataque británico. Asimismo, esta distinción será otorgada al teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, por su firme apoyo a la conservación y difusión de la historia militar de Canarias, así como por su constante colaboración con la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y con los actos conmemorativos de esta efeméride.