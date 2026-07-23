Rosa, una matriarca independiente y pionera en La Palma, protagonista en ‘Madre’

El programa de Televisión Canaria descubre la historia de esta mujer de 90 años este viernes a las 21:30 horas

Televisión Canaria emite la cuarta entrega de la serie documental ‘Madre’ este viernes 24 de julio a las 21:30 horas. En esta ocasión, la periodista Alicia Suárez viaja hasta La Palma para dar a conocer la biografía de Rosa, una mujer de 90 años que rompe los estereotipos asociados a la edad a través de una vida marcada por la autonomía, la tecnología y el compromiso con su comunidad.

Nacida en 1935 en el seno de una familia acomodada de Santa Cruz de La Palma, la infancia de la protagonista estuvo marcada por la pérdida temprana de un hermano, un hecho que configuró su carácter resuelto. Con apenas veinte años, Rosa comenzó a trabajar en una notaría, abriéndose paso en un entorno profesional poco habitual para las mujeres de la época durante casi una década.

Libertad, superación y conexión digital

Tras casarse y disfrutar de más de dos décadas de viajes y complicidad junto a su marido, el fallecimiento de su cónyuge la sumió en una profunda depresión de la que logró salir con el apoyo familiar, médico y el nacimiento de sus nietas. Sin perder su esencia independiente, hoy vive sola, conduce su propio vehículo, colabora activamente con las monjas de su barrio y se mantiene conectada a través de las redes sociales.

A través de entrevistas íntimas con la protagonista y de los testimonios de familiares, amigos y vecinos, el espacio reconstruye una historia de superación que demuestra cómo la tecnología y la actitud proactiva pueden combatir la soledad no deseada en la vejez.

A sus 90 años, la protagonista de esta entrega de ‘Madre’ rompe los estereotipos asociados a la vejez a través de su perfil autónomo y actitud proactiva.

El legado de las mujeres del Archipiélago

Con este nuevo capítulo, ‘Madre’ continúa con su objetivo de reconocer el papel de la generación de mujeres que sostuvo a las familias canarias durante el siglo XX. El formato rescata la memoria, la resiliencia y el valor social de diez madres anónimas cuyas vivencias forman parte de la historia reciente de las Islas.

El programa recopila estos relatos de vida guiados por la mirada de Alicia Suárez, conformando un archivo emocional sobre la aportación silenciosa pero fundamental de estas mujeres en el desarrollo del Archipiélago.