‘La Buchaca’ hablará de líderes que crean equipos y líderes que resuelven urgencias

El programa de La Radio Canaria hablará este jueves a las 18:00 horas con Carlos Jiménez, creador de ‘El Hacedor del Cambio’, sobre el difícil reto de optar por líderes que fomenten equipos o liderazgos que resuelvan urgencias

El magacín de divulgación sobre economía de La Radio Canaria emite hoy jueves a las 18:00 horas, y en redifusión el domingo a las 14:05 horas, una entrevista monográfica con Carlos Jiménez, consultor y formador, sobre los distintos perfiles de liderazgo que, según sea la decisión, puede resultar resolutivo frente a una urgencia o imprevisto, o a futuro apostando por equipos que trabajen sobre la confianza, la autonomía y el compromiso. En líneas generales, Carlos Jiménez defenderá que los mandos deben dedicar más tiempo a planificar, analizar y acompañar a sus equipos, evitando quedar atrapados en la ejecución diaria.

Imagen generada por IA

Podría decirse que el fin último de un buen liderazgo es que un mando no dedique la mayor parte de su jornada a resolver incidencias y ejecutar tareas. En opinión del formador, un buen líder es el que distribuye un veinte por ciento de su tiempo de trabajo a la ejecución y el ochenta por ciento restante a la planificación, el análisis y el acompañamiento de las personas del equipo. «La conversación gira en torno a la importancia del liderazgo y a cómo éste resulta vital para marcar los objetivos a corto, medio o largo plazo en cualquier empresa u organización de personas, sea la que sea», avanza Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’.

Carlos Guillermo Domínguez, dirige y conduce ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

Centralizar o anticipar

Durante la entrevista se abordarán cuestiones que están presentes en toda organización humana cuando de liderazgos se trata. «Muchos responsables terminan convertidos en el centro de todas las decisiones. Atienden consultas, corrigen errores, desbloquean problemas y supervisan cada detalle, pero apenas encuentran tiempo para anticiparse, analizar la evolución del equipo o preparar el futuro, y esto es un problema a medio plazo porque no solo provoca sobrecarga en los mandos, sino que limita el crecimiento de los profesionales, genera dependencia y reduce la capacidad de la organización para responder con agilidad ante cualquier situación», asegura Jiménez.

Otro de los ejes de la conversación en ‘La Buchaca‘ será la importancia de delegar. Carlos Jiménez advierte de que esta función es imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier equipo. «Delegar pasa, en primer lugar, por definir los criterios que se buscan para clarificar las decisiones que se adopten, y esto debe incluir precisar hasta dónde llega la autonomía de los miembros del equipo», apostilla el el orientador y formador.

La seguridad psicológica y la capacidad de los equipos para comunicar dificultades, errores o riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores es un buen termómetro de dinámica de equipos y liderazgos. Una pregunta especialmente relevante es ¿Qué ocurre durante los cinco minutos posteriores a que una persona exponga un problema que afecta al trabajo? La respuesta del líder puede determinar si el trabajador volverá a hablar o no en el futuro.

El formador Carlos Jiménez, cofundador del ‘podcasts’ ‘El Hacedor del cambio’, será entrevistado en ‘La Buchaca’ de La Radio Canaria

Liderazgo maduro

En opinión del formador, una reacción defensiva, una reprimenda o una expresión de fastidio pueden transmitir al equipo que informar es exponerse. «Si, por el contrario, quien dirige es capaz de escuchar y agradecer la alerta estará favoreciendo una cultura de trabajo de equipo en la cual los problemas se comunican a tiempo. Frases aparentemente orientadas a promover la autonomía como ‘no me traigas problemas, tráeme soluciones’, generan el efecto contrario cuando se utilizan sin matices», añade.

Imagen generada por IA

Conversación y reflexión son características de un buen liderazgo. «La tendencia es ir hacia liderazgos maduros, es decir, que liderar no consiste en convertirse en una figura imprescindible para todas las decisiones sino en construir capacidad alrededor, desarrollar el criterio de las personas y crear equipos capaces de actuar sin depender permanentemente del mando», añade Jiménez.

‘La Buchaca’ regresará a la antena de La Radio Canaria en septiembre con nuevos contenidos de divulgación en materia de Economía