Televisión Canaria presenta ‘Venezuela: un mes bajo los escombros’

Los Servicios Informativos analizan este jueves a las 21:30 horas las consecuencias del doble seísmo que asoló el país sudamericano

La pieza realiza un balance de la emergencia humanitaria tras cuatro semanas de reconstrucción y búsqueda de víctimas.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria estrenan el especial ‘Venezuela: un mes bajo los escombros’ este jueves 23 de julio, a las 21:30 horas. El reportaje coincide con el primer mes del devastador devastador doble seísmo el pasado 24 de junio, golpeando con especial gravedad al estado de La Guaira y zonas del Distrito Capital. La catástrofe natural ha dejado un balance oficial de más de 5.000 fallecidos, miles de heridos y cerca de 18.000 viviendas destruidas o gravemente afectadas.

La pieza, dirigida por Samuel López y con la postproducción de José Luis del Barrio y Carlos García, realiza un balance de la emergencia humanitaria tras cuatro semanas de reconstrucción y búsqueda entre las ruinas. Desde los primeros momentos del desastre, un equipo desplazado de Televisión Canaria —integrado por las parejas de redactor y cámara formadas por Silvia Luz Hernández con Aitor Rodríguez, y Samuel López con Carlos García— ha informado desde el terreno con el objetivo de acercar a la audiencia del Archipiélago la evolución de esta crisis, así como sus graves repercusiones económicas y sociales.

La catástrofe natural ha dejado un balance oficial de más de 5.000 fallecidos y otros miles de heridos.

Consecuencias y mirada al futuro a través de testimonios

A través de un recopilatorio de testimonios grabados en las zonas afectadas durante este último mes, el especial analiza en profundidad la dimensión real del desastre sobre la sociedad venezolana. Las historias en primera persona exponen el impacto emocional, la pérdida de familiares, el desempleo sobrevenido y la fractura de los entornos familiares tras la pérdida del hogar, al tiempo que reflejan la capacidad de resiliencia y la forma en que la población intenta proyectar su recuperación en medio de un escenario marcado por la incertidumbre.

Entre las vivencias recogidas por el equipo de Televisión Canaria destaca el testimonio de Amparo, quien perdió a su marido bajo los escombros en La Guaira —el estado más afectado por el doble temblor— y hoy reside en el domicilio de su hijo rodeada por las dificultades de la zona. El reportaje recoge también el relato de Nelsri, que sobrevivió junto a su hijo pero perdió a su esposa durante el colapso de su edificio, o la historia de Aurelio y su familia, quienes lograron salvar sus vidas durante las sacudidas.

‘Venezuela: un mes bajo los escombros’también dedica un apartado a la realidad de la comunidad canaria residente en el país a través del caso de Manuel, un palmero de más de 60 años afincado en Venezuela que ha perdido tanto su vivienda como su negocio familiar. Su testimonio visibiliza la compleja situación laboral de muchas víctimas como él para reiniciar su actividad económica y afrontar un futuro incierto tras el desastre.

Con la emisión de este reportaje especial, Televisión Canaria vuelve a volcar a sus Servicios Informativos en la cobertura directa de los acontecimientos de mayor impacto humano y social, reafirmando su compromiso como servicio público con la actualidad internacional y con la comunidad canaria en el exterior.