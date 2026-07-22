‘La Alpispa’, en directo desde el Festival Internacional de Folclore de Ingenio

‘La Alpispa’, magacín informativo de La Radio Canaria que se emite en directo entre las 11:00 horas y las 13:00 horas, estará mañana en el Festival Internacional de Folklore de Ingenio

Eugenio González, copresentador de ‘La Alpispa‘, magacín informativo matinal de La Radio Canaria que se emite entre las 11:00 horas y las 13:00 horas, estará en directo con un amplio abanico de invitadas/os desde el Festival Internacional de Folclore de Ingenio, suroeste de Gran Canaria, que celebra su 31 edición y al que acuden grupos de danza y coros de Armenia, Bulgaria, Costa de Marfil, Grecia, Puerto Rico, Taiwán, España y Canarias. De su indiscutible prestigio, nacional e internacional, versará la charla con la primera invitada de ‘La Alpispa‘, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín.

Se acercarán también hasta los micrófonos de ‘La Alpispa’ invitados como David Castellano, director del Festival y presidente de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, y Obdulia Artiles, secretaria de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio.

Entre las novedades de esta edición del Festival destaca el programa ‘Campus de Etnografía y Folclore’, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, (LPGC). Catalina Sánchez, responsable de Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural de Ingenio, acudirá a ‘La Alpispa’ para comentar el contenido de este programa recién incorporado del que se espera pase a engrosar la lista de los ya consolidados como el ‘Rincón de los Oficios’ que este año se desarrolla bajo el lema ‘la carpintería tradicional’.

El Festival Internacional de Folclore de Ingenio celebra su 31 edición como referente internacional de la música popular

‘Dichetes’ y luchadores

El filólogo Juan José Rivero pasará por los micrófonos de ‘La Alpispa’ para hablar de sus investigaciones sobre ‘dichetes’ de Ingenio, o lo que es lo mismo, ‘nombretes’ o apodos recurrentes en Ingenio que han sobrevivido desde siglos atrás.

Antonio Pérez, ‘Tonono’,(izquierda), junto al también luchador José María González, ‘Parri II’

El luchador Antonio Pérez, ‘Tonono’, miembro de una de las sagas familiares más importantes de este deporte vernáculo, y reconocido como el ‘puntal eterno’ por su excepcional técnica y nobleza, será otro de los invitados de esta edición del magacín informativo de La Radio Canaria desde la localidad grancanaria de Ingenio. Secciones habituales como el avance Informativo, noticias destacadas e información meteorológica y agenda cultural, cerrarán esta edición de ‘La Alpispa’ que llevará mañana, jueves 23 de julio, sello de buena música y tradiciones de Canarias y del mundo.

Mercedes Martín y Eugenio González, conductores de ‘La Alpispa’, magacín informativo matinal de La Radio Canaria

‘La Alpispa’, magacín de las mañanas de La Radio Canaria que se emite de lunes a viernes y está presentado por Mercedes Martín y Eugenio González. Este espacio cuenta con puntos de directo allí donde esté la noticia para contar lo que pasa en las Islas.