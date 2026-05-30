De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas

‘La Alpispa’ es el magacín de las mañanas de La Radio Canaria que se emite de lunes a viernes y que está presentado por Mercedes Martín y Eugenio González. Este espacio cuenta con puntos de directo allí donde esté la noticia para contar lo que pasa en las islas de una manera cercana. ‘La alpispa’ trata temas del día a día que tengan especial interés para los oyentes que residen en el Archipiélago.

Ofrece secciones de la mano de colaboradores que ya forman parte de la cotidianidad de la audiencia durante los últimos años y que cuentan con muchos seguidores. Música, historia de Canarias, turismo, tecnología, redes sociales o cine son algunas de las secciones que componen este programa.

Además, el humor está muy presente durante todo el programa con las colaboraciones de algunos cómicos.