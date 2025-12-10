ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

Don Omar dará su único concierto europeo de 2026 en Tenerife

RTVC / AGENCIAS
RTVC / AGENCIAS

El concierto se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el próximo 16 de julio

El cantante puertorriqueño Don Omar dará en Tenerife su único concierto confirmado, hasta el momento, en Europa este 2026, según indicó el equipo del artista y la promotora que le trae a la isla canaria.

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño Don Omar durante un concierto. EFE/ Alonso Cupul

Este evento se celebrará el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en Santa Cruz de Tenerife. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes a las 11:00 hora canaria y se podrán comprar a través de la web oficial del festival.

Su último año de gira

El conocido como ‘El Rey del Reggaeton’ actuará en el festival tinerfeño, que en 2026 tiene fechas confirmadas para el 16, 17 y 18 de julio y a artistas como Chayanne, Mike Towers, Luis Enrique y los Hermanos Rosario.

Por otro lado, este concierto puede ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en concierto tras confirmar recientemente que 2026 será el año de su retirada, tras una última gira.

Este anuncio de nueva fecha llega tras una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, donde el artista logró llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

A lo largo de su trayectoria ha sumado 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premio Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

Varios de sus éxitos más sonados son Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale don Dale, entre otros ‘himnos’ que han marcado a varias generaciones.

Noticias Relacionadas

Muere Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, a los 63 años

RTVC -

La Laguna abre una ventana en Madrid a su esencia y legado universal

RTVC -

El cementerio Traslarena en San Andrés luce una imagen renovada tras resistir a la especulación

RTVC / EFE -

Herido un hombre al volcar su coche en la TF-1 a la altura de Güímar

RTVC -

Otras Noticias

María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

El Gobierno aprueba seis nuevos certificados profesionales en construcción, turismo e instalación

Un juez anula las cláusulas abusivas en un festival de música

Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar El Gordo

El proyecto ISOS, por la inserción laboral femenina, ofrece prácticas no laborales a 100 mujeres en Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025