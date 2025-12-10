El concierto se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el próximo 16 de julio

El cantante puertorriqueño Don Omar dará en Tenerife su único concierto confirmado, hasta el momento, en Europa este 2026, según indicó el equipo del artista y la promotora que le trae a la isla canaria.

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño Don Omar durante un concierto. EFE/ Alonso Cupul

Este evento se celebrará el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en Santa Cruz de Tenerife. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes a las 11:00 hora canaria y se podrán comprar a través de la web oficial del festival.

Su último año de gira

El conocido como ‘El Rey del Reggaeton’ actuará en el festival tinerfeño, que en 2026 tiene fechas confirmadas para el 16, 17 y 18 de julio y a artistas como Chayanne, Mike Towers, Luis Enrique y los Hermanos Rosario.

Por otro lado, este concierto puede ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en concierto tras confirmar recientemente que 2026 será el año de su retirada, tras una última gira.

Este anuncio de nueva fecha llega tras una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, donde el artista logró llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

A lo largo de su trayectoria ha sumado 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premio Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

Varios de sus éxitos más sonados son Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale don Dale, entre otros ‘himnos’ que han marcado a varias generaciones.