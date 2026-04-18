El programa se focalizó en el crecimiento de negocio, la digitalización y la evolución del comercio

El Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa, Supernova 2026, ha celebrado este sábado en Tenerife su tercera edición, logrando un aforo completo y superando los 1.000 inscritos. La jornada principal, celebrada en la Pirámide de Arona, reunió a empresarios, emprendedores y profesionales en torno a a los retos en el sector.

Informa. RTVC.

El programa se focalizó en el crecimiento de negocio, la digitalización y la evolución del comercio. En concreto, el evento arrancó con la ponencia de Emilio Duró, con el foco en la toma de decisiones en el entorno empresarial, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Imagen cedida.

Diálogo participativo

A continuación, tuvo lugar la inauguración institucional con un diálogo participativo, en el que se trasladaron preguntas reales de asistentes a representantes públicos, en un formato que permitió generar una conversación directa entre el tejido empresarial y las administraciones.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha ensalzado a Supernova como una iniciativa «que permite trabajar con casos reales de referencia en Canarias» y poner el foco en los grandes desafíos del emprendimiento y comercio. «La economía avanza, pero todavía existen muchas barreras para quienes quieren emprender o consolidar sus proyectos. Este congreso nos ayuda a identificarlas y a avanzar en soluciones reales», ha destacado.

Tercera edición

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha celebrado que esta tercera edición de Supernova vuelva a situar a los empresarios y emprendedores en el centro, como «protagonistas del desarrollo» de Tenerife. «Es un espacio que no solo invita a reflexionar, sino que conecta con las tendencias que están transformando el mercado y con ejemplos reales que inspiran a quienes están pensando en emprender», ha señalado.

La jornada continuó con ponencias y mesas redondas centradas en aspectos clave para el desarrollo empresarial, y con la participación de Daniela Goicoechea, co-fundadora de Goiko y Brandcrops, así como casos reales vinculados al tejido empresarial. Entre los contenidos abordados destacaron el papel de las redes sociales en el crecimiento de los negocios, el relevo generacional o las estrategias de escalado empresarial.

Además, el congreso incorporó formatos más dinámicos, como la grabación en directo del podcast Tengo un Plan, que entrevistaron a Paco Tormo, co-fundador de Singularu, y acercaron el evento a nuevas audiencias.

Alta participación

La edición de este año ha estado marcada por una alta participación, con más de 1.000 personas inscritas, completando el aforo disponible y reflejando «un interés creciente» por este tipo de encuentros. Como novedad, Supernova 2026 introdujo una jornada previa este viernes centrada en formación más específica y personalizada.