Moncloa asegura que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Tras conocerse el sumario del caso que juzga a Leire Díez, Moncloa asegura que Pedro Sánchez desconocía por completo las actividades supuestamente ilegales de la exmilitante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconocía totalmente las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez. Así lo han asegurado a EFE fuentes de Moncloa tras el levantamiento parcial del secreto de sumario.

MADRID (ESPAÑA), 04/06/2025.- La exmilitante socialista Leire Díez. EFE/ Chema Moya

Liderada por Santos Cerdán

El caso lo instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para saber si existió una trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobierno y el PSOE.

La presunta trama, según la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la coordinaría Díez y la lideraba el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Su fin sería proteger los intereses puestos en juego en causas judiciales que afectaban al PSOE y directa o indirectamente a miembros del Gobierno como el propio presidente.

Ante ello, las fuentes de Moncloa recalcan que en ningún momento Sánchez ha tenido conocimiento alguno de esas actividades.

Por ello insisten en la tranquilidad con la que afrontan esta situación a la vez que recalcan, como ha hecho también el PSOE, en garantizar la plena colaboración con la justicia.

«Comportamientos individuales»

El PSOE, ante la nueva documentación conocida de este caso, ha considerado que lo que se pone de manifiesto es «una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos» que han usado el nombre del partido «en vano y en falso».

Es lo que ha asegurado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró. Recordó además que el partido ya actuó hace tiempo contra varias personas mencionadas en las diligencias policiales recalcando que el PSOE siempre toma medidas en estos casos.

Eso es lo que viene repitiendo también el presidente del Gobierno y líder socialista, quien contrasta la actitud del PSOE con la del PP en los casos de corrupción que les han afectado.