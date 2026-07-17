El PSOE sostiene que Canarias ha perdido tres años pese al crecimiento económico

Los socialistas afirman que Canarias sigue afrontando graves carencias en vivienda, sanidad, dependencia y servicios públicos

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha sostenido este viernes que Canarias ha perdido “tres años de oportunidades” para afrontar sus problemas estructurales, pese a registrar un crecimiento económico continuado y contar el Gobierno autonómico con “más recursos públicos de toda la historia” de las islas.

Sebastián Franquis en la rueda de prensa para hacer balance de los tres años de legislatura / Grupo Parlamentario Socialista Canario

En una rueda de prensa para hacer balance de los tres años de legislatura, Franquis ha señalado que Canarias es la comunidad autónoma que más crece de España y ha registrado cifras históricas de recaudación, al tiempo que se han batido récords vinculados al sector turístico.

Sin embargo, ha sostenido que los grandes problemas estructurales de Canarias no han mejorado y que el crecimiento de la economía canaria “no reparte beneficios”.

Franquis ha afirmado que Canarias sigue teniendo problemas de desigualdad, que no se ha producido una mejora de la productividad y que tampoco se ha hecho una apuesta clara por diversificar la economía, que continúa vinculada fundamentalmente al sector turístico.

Críticas al Ejecutivo autonómico

El dirigente socialista ha señalado que en estos tres años se han dejado sin ejecutar 403 millones de euros, lo que, según ha indicado, tiene consecuencias en subvenciones que no han llegado a sectores económicos o sociales, servicios que no se han podido crear e infraestructuras cuyas obras no han podido comenzar.

También ha criticado la política fiscal del Ejecutivo autonómico y ha indicado que la práctica eliminación del impuesto de sucesiones ha supuesto dejar de recaudar 140 millones de euros, mientras que se retiraron 104 millones destinados a unas 320.000 familias para afrontar el incremento de los precios.

Sistema sanitario, dependencia y vivienda, asuntos pendientes de atender según los socialistas

Franquis ha asegurado además que la sanidad canaria está “patas arriba” y ha aludido a las movilizaciones y reivindicaciones de distintos colectivos sanitarios.

Ha indicado que la valoración de los usuarios sobre el sistema sanitario canario se sitúa en 5,8 puntos, el peor dato desde 2015, frente a una media española de 6,1, y ha señalado que un ciudadano tiene que esperar 162 días para ser atendido por un especialista, frente a los 102 días de media en España.

En materia de dependencia, ha afirmado que más de 14.400 personas con derecho a una prestación no la han recibido y que la lista de espera se mantiene en unas 17.000 personas.

Sobre vivienda, Franquis ha calificado la gestión del Ejecutivo autonómico como “el principal fracaso de este Gobierno” en Canarias.

También ha criticado la situación de las universidades públicas y ha señalado que llevan tres años esperando la firma de un contrato programa que les dé estabilidad financiera.

Asimismo, ha cuestionado la política de investigación e innovación del Ejecutivo y ha asegurado que la Ley Canaria de la Ciencia se ha aprobado sin contar con la comunidad científica ni con las propias universidades.

El portavoz socialista ha reprochado además al Gobierno que haya anunciado durante estos años reformas y leyes que, según ha señalado, todavía no se han presentado, y ha citado entre ellas la reforma de la Ley del Suelo, la Ley de Empleo Público y la Ley de Movilidad Sostenible.

“El Gobierno ha confundido el anuncio con gobernar”, ha afirmado Franquis, quien ha sostenido que gobernar consiste en tomar decisiones e intentar solucionar los problemas de Canarias.

Franquis ha criticado, asimismo, el aumento del gasto en sanidad privada y ha afirmado que en los últimos tres años su coste ha aumentado en 356 millones de euros, un 54 % más que en la etapa anterior.

El Grupo Parlamentario Socialista Canario ha dado la rueda de prensa para hacer balance del tercer año de legislatura / Grupo Parlamentario Socialista Canario

A su juicio, el crecimiento económico registrado en Canarias “no ha servido” para reducir la desigualdad ni para mejorar los principales servicios públicos.

Por ello, ha insistido en que han sido “tres años perdidos” y ha acusado al Gobierno de Canarias de mantener una estrategia de confrontación con el Gobierno de España y de recurrir al “ruido político” para esconder, según ha afirmado, su déficit de gestión.

Franquis ha concluido que la coincidencia de crecimiento económico y estabilidad política ofrecía una oportunidad para transformar Canarias.

“Canarias no ha tenido un problema de recursos económicos. Es la comunidad que más recursos ha tenido en toda su historia. Lo que ha tenido es un problema de gestión”, ha zanjado.