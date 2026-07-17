Feijóo afirma que «la situación en España es irrespirable» y que «Sánchez no tiene socios, sino cómplices», en una entrevista en ‘La Retranca’

El presidente del Partido Popular, que se encuentra en Canarias con motivo de la presentación de los candidatos populares a las alcaldías de las dos capitales canarias, contestó en directo a las preguntas de Mayer Trujillo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene bloqueado el Congreso de los Diputados y que “está dispuesto a llegar hasta el final” sin dar por terminada la legislatura antes de lo estipulado. En una entrevista en directo este jueves 16 de julio en ‘La Retranca’, el líder de los populares aseguró que “la situación en España es irrespirable” y que “Sánchez no tiene socios, tiene cómplices”.

Alberto Núñez Feijóo interviene en directo en el programa ‘La Retranca’, que conduce Mayer Trujillo.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, donde Feijóo ha presentado al consejero de Educación del Gobierno canario, Poli Suárez, como candidato a la alcaldía de esa ciudad, ha apuntado también a las políticas migratorias del Gobierno central. “No vamos a permitir que utilicen Canarias como una plataforma para entrar y salir de Europa”, dijo.

Como solución a lo que considera «una hemorragia», Feijóo propuso un acuerdo entre los grupos parlamentarios para posibilitar una convocatoria de elecciones. Sobre Poli Suárez, destacó que “es una apuesta clarísima para ganar las próximas elecciones municipales y conseguir el cambio político” en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El máximo dirigente de los populares interviene hoy en el acto de presentación de Carmen Pérez como candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife.

El senador socialista José Antonio Valbuena, en su intervención de este jueves en ‘La Retranca’.

‘Caso Mascarillas’

Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, ‘La Retranca’ desgranó, también en el plano político, el choque frontal en el Parlamento de Canarias por el dictamen de la comisión de investigación sobre el conocido como ‘caso Mascarillas’, en el que se apunta directamente al expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres como responsable político.

En este sentido, el senador socialista José Antonio Valbuena aseguró que, “si hubiéramos sabido que había personas actuando de forma no lícita, no se habría contactado con ellos”.

La crisis de la vivienda, en la mesa de actualidad

La mesa de actualidad, integrada por los periodistas Juan García Luján, Janire Alfaya y Francisco Pomares, junto al presidente de Drago, Alberto Rodríguez, puso el foco, además, en la crisis de la vivienda, con los últimos datos del mercado en las islas y la continua subida del precio del metro cuadrado.

Un informe de Drago apunta a que los barrios con menor renta de las grandes ciudades del archipiélago han experimentado un aumento mayor del precio de la vivienda que los barrios ricos.

‘La Retranca’, que con el de este jueves ha llegado a su décimo programa, se emite cada jueves en directo a partir de las 22:30 horas en Televisión Canaria, consolidándose como uno de los espacios de referencia para el análisis político, social y cultural de las islas.

El programa también puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de RTVC, en La Radio Canaria y en sus perfiles oficiales: Instagram:@la_retranca_ X:@LaRetrancaTVC y TikTok:@la.retranca.