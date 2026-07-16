La capital tinerfeña honrará a la patrona de los marineros este jueves, los actos previstos incluyen un recorrido por el centro y la bahía

Santa Cruz de Tenerife celebrará este jueves la festividad de la Virgen del Carmen con el desarrollo de una serie de actos religiosos y tradicionales que tendrán como principal atractivo la tradicional procesión marítima de la patrona de los marineros que organiza la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz celebra a la Virgen del Carmen con su tradicional procesión marítima / Ayuntamiento de Santa de Cruz de Tenerife

Los eventos religiosos y tradicionales comenzarán durante la tarde. Primero, la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción acogerá una eucaristía a las 18:00 horas. Además, la Coral de Cámara del Círculo de Amistad XII de Enero acompañará esta misa.

El inicio del recorrido

Tras finalizar la misa, la imagen saldrá del templo. Así, la figura iniciará su procesión habitual por las calles del centro de la ciudad. En ese momento, la Unión Artística El Cabo ofrecerá una interpretación musical. Ellos actuarán en la puerta de la iglesia justo antes del trayecto.

Posteriormente, el cortejo avanzará por la plaza de la Iglesia, Domínguez Alfonso y Padre Moore. También recorrerá las vías Bravo Murillo y la plaza del Cabildo.

La travesía y ofrenda marítima

Luego, la procesión pasará por el cruce de la avenida Marítima hasta la pasarela de acceso al puerto. Allí, la organización embarcará la imagen para iniciar el recorrido marítimo. Durante esta travesía por la bahía, los participantes realizarán la tradicional ofrenda floral. De esta manera, los asistentes lanzarán una corona al mar.

Con este emotivo gesto, la ciudad recordará a las personas fallecidas. Ellos perdieron la vida en el ejercicio de las labores portuarias.

El emotivo regreso al templo

Una vez finalizada la ruta marítima, los asistentes desembarcarán la imagen en el puerto. Entonces, llegará uno de los momentos más esperados de la celebración. Seguidamente, la Unión Artística El Cabo y la Banda Municipal de Música interpretarán la «Salve Mariana». Ambas agrupaciones rendirán este emotivo homenaje musical a la patrona.

Finalmente, la procesión continuará por la avenida Marítima, plaza del Cabildo, General Gutiérrez, Imeldo Serís, Candelaria, Santo Domingo y plaza de la Iglesia, hasta su regreso a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción