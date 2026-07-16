La piña tropical de El Hierro supone gran parte de la economía y el empleo de la isla, además de ser un elemento que forma parte de la historia y la identidad herreña

La piña tropical de El Hierro se ha visto afectada en los últimos años por plagas y enfermedades que han provocado cultivos cada vez más pobres. Por ello el Ejecutivo ha hecho una inversión de 1,4 millones de euros que se desarrollan en el marco del Protocolo General de Actuación para la recuperación de la producción de esta fruta.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo junto con miembros políticos de la isla de El Hierro / Gobierno de Canarias

«La piña tropical es mucho más que una producción agrícola de gran calidad. Es una actividad fundamental para numerosas familias, forma parte del paisaje del Valle de El Golfo y constituye uno de los productos más representativos de El Hierro”, afirmó Clavijo.

Una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias es la producción de 75.000 plantas de piña tropical Roja Española propagadas in vitro, que nacen a partir de materiales previamente seleccionados y sometidos a controles sanitarios.

Además, en un trabajo del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y de la Dirección general de Agricultura se están analizando las causas que pueden haber provocado la falta de éxito en los cultivos de la piña

Fernando Clavijo en la IV Feria de la Piña en la Frontera / Gobierno de Canarias

Además, se han dado 444.886 euros de ayudas directas a la Sociedad Cooperativa Campo de Frontera y la SAT Frutas de El Hierro.

Iniciativas para fomentar el consumo de la Piña

El encuentro se dio en la IV Feria de la Piña, organizada por el Ayuntamiento de La Frontera, unas jornadas para disfrutar de la venta de este producto, así como de degustaciones o demostraciones culinarias

Además, este 17 de julio tendrán lugar las Jornadas Formativas de la Piña, que pretenden reactivar la economía de los municipios canarios con menos de 10.000 habitantes mediante el impulso del medio rural a través del apoyo al sector primario y la formación especializada

También se desarrollarán actividades dirigidas a explorar nuevas vías de rentabilidad para las explotaciones mediante las visitas a fincas, el agroturismo, la venta directa, la transformación del producto y la creación de marcas propias.