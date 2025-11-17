AHI pide que se considere contrabando la importación ilegal de piña tropical

Javier Armas, senador de AHI, ha pedido en el Senado que se modifique el Código Penal para sancionar la importación ilegal de fruta tropical, sobre todo la piña

El senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, ha presentado una moción en el Senado en la que pide reforzar la protección fitosanitaria de Canarias y modificar el Código Penal para sancionar la importación ilegal de fruta tropical, especialmente la piña.

La moción propone endurecer las sanciones e incluir este tipo de importaciones como delito de contrabando, además de reforzar la inspección en puertos y aeropuertos, mejorar la coordinación entre Aduanas, Guardia Civil y Sanidad Vegetal, y destinar los ingresos por sanciones a reforzar los controles fitosanitarios en Canarias.

“El riesgo no es solo económico, hablamos de una amenaza real a nuestra biodiversidad y al futuro de un cultivo que es símbolo de El Hierro y sustento de decenas de familias. No se puede permitir que se juegue con la salud del consumidor ni con la economía insular por obtener beneficios rápidos”, señala Armas.

Recalca que la piña producida en Canarias tiene un coste de hasta 2,50 euros/kilo, mientras que la piña importada de terceros países puede llegar a costar 0,40 euros/kilo, una diferencia de precio motivada por los bajos salarios y el uso de pesticidas prohibidos en Europa.

“Nuestros agricultores trabajan con controles estrictos, métodos sostenibles y productos ecológicos que encarecen la producción, pero garantizan calidad y seguridad alimentaria. En cambio, la fruta ilegal entra sin cumplir las normas y se vende más barata, distorsionando el mercado”, señala Armas.