InicioNoticias

Unas 50 personas están llegando a La Restinga a bordo de un cayuco

RTVC
Añade a RTVC en Google

En el muelle de La Restinga están esperando la llegada de esta embarcación precaria en la que han viajado desde África unas 50 personas

Cayuco que llegó por sus propios medios este 14 de mayo al muelle de La Restinga en El Hierro / RTVC / Haridian Marichal
Muelle de La Restinga

A tres millas al sur de El Hierro se ha detectado un cayuco con 50 personas a bordo. La embarcación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo, que la escoltará hasta el muelle de La Restinga. Allí, los servicios de atención y asistencia los están esperando para prestarles los primeros auxilios necesarios tras una travesía marcada por la precariedad.

Ampliaremos la información.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Esteban (PNV): «La legislatura ha llegado a su fin y el interés general demanda elecciones»

Mogán, entre los ayuntamientos distinguidos como ‘Ciudad de la Ciencia’

Iberia Express amplía su número de vuelos con Gran Canaria y Tenerife por la visita de León XIV

El precio de la vivienda subió un 10 % en marzo en Canarias y las hipotecas un 11,9 %

Una conductora de 22 años, grave tras volcar su coche en Las Palmas de GC