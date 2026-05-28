Unas 50 personas están llegando a La Restinga a bordo de un cayuco

En el muelle de La Restinga están esperando la llegada de esta embarcación precaria en la que han viajado desde África unas 50 personas

Muelle de La Restinga

A tres millas al sur de El Hierro se ha detectado un cayuco con 50 personas a bordo. La embarcación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo, que la escoltará hasta el muelle de La Restinga. Allí, los servicios de atención y asistencia los están esperando para prestarles los primeros auxilios necesarios tras una travesía marcada por la precariedad.

Ampliaremos la información.