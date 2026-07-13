Francia vs España. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas y la previa del partido de este martes 14 de julio. Partido correspondiente a la semifinal del Mundial 2026

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el AT&T Stadium de Dallas. El encuentro corresponde a la semifinal del Mundial 2026.

Francia vs España | Semifinal Mundial 2026

La selección española afronta este martes 14 de julio una de las citas más importantes del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente se mide a Francia en las semifinales del torneo con el objetivo de alcanzar una nueva final y seguir soñando con la conquista de su segunda estrella, en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más sólidas de la competición.

España llega tras eliminar a Bélgica en cuartos de final, mientras que el combinado francés vuelve a presentar una de las plantillas con mayor talento del campeonato, liderada por Kylian Mbappé, principal amenaza ofensiva de los de Didier Deschamps.

La duda de Pedri y Fabián

La principal incógnita en el once español está en el centro del campo. Pedri y Fabián Ruiz se disputan un puesto en la alineación después de que el centrocampista del PSG fuera titular en el último encuentro frente a Bélgica.

Luis de la Fuente terminará de resolver la duda tras el último entrenamiento previo al choque, una decisión que puede marcar el equilibrio del equipo en un partido de máxima exigencia. El resto del bloque mantiene prácticamente la misma estructura que ha llevado a España hasta las semifinales del campeonato.

Un duelo que también se decide en la defensa

Aunque los focos apuntan a jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ousmane Dembélé o Michael Olise, el enfrentamiento también se presenta como una batalla entre las dos mejores defensas del torneo.

La pareja formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se ha consolidado como uno de los grandes pilares de España tras firmar un Mundial de enorme solidez, mientras que Francia confía en la experiencia y el poderío físico de Dayot Upamecano y William Saliba para contener el potencial ofensivo español.

Las cifras reflejan la fortaleza de ambos equipos, que apenas han concedido goles durante todo el campeonato y basan buena parte de su éxito en la seguridad defensiva.

Mbappé, el gran obstáculo hacia la final

Si hay un nombre que sobresale por encima del resto es el de Kylian Mbappé. El delantero francés vuelve a liderar a su selección y será la gran referencia ofensiva en un partido que puede decidir buena parte de las aspiraciones de ambos equipos.

La defensa española tendrá el reto de contener la velocidad, el desmarque y la capacidad de desequilibrio del atacante, considerado el principal argumento de Francia para alcanzar la final del Mundial.

Minuto de silencio por las víctimas de Niza

Antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado de Niza de 2016, del que este año se cumple el décimo aniversario.

El homenaje servirá para recordar a las víctimas del ataque perpetrado el 14 de julio de 2016, coincidiendo con la fiesta nacional francesa. Antes de que ruede el balón en una semifinal cargada de simbolismo deportivo e institucional.

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