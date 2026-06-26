Uruguay vs España. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 26 de marzo. Partido correspondiente al tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio, a partir de las 01:00 (hora canaria) en el Estadio Akron de Guadalajara (México). El encuentro corresponde al tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Uruguay vs España | Tercer partido fase de grupos Mundial 2026

España y Uruguay afrontan uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, aunque lo hacen desde situaciones completamente diferentes. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente depende de sí mismo para asegurar el primer puesto del grupo tras su convincente victoria frente a Arabia Saudí, mientras que la selección de Marcelo Bielsa llega obligada a sumar un triunfo para evitar despedirse prematuramente del campeonato.

La diferencia en el contexto competitivo condiciona también la preparación del encuentro. España puede afrontar el compromiso con mayor serenidad, consciente de que ha mostrado una evolución ascendente durante el torneo, mientras Uruguay encara el choque como una auténtica final, sin apenas margen para el error.

Admiración mutua entre De la Fuente y Bielsa

Más allá de lo que está en juego sobre el césped, la previa ha estado marcada por el respeto entre ambos seleccionadores. Luis de la Fuente volvió a expresar públicamente la admiración que siente por Marcelo Bielsa, a quien considera una de las grandes referencias del fútbol moderno y un entrenador del que ha aprendido durante años.

El técnico español destacó la influencia del argentino en la evolución táctica del fútbol y aseguró que enfrentarse a uno de los entrenadores que más le han inspirado supone un estímulo añadido.

Bielsa, por su parte, también elogió el trabajo realizado por España durante los últimos años y destacó la capacidad del combinado español para dominar los partidos a través del balón, además del talento diferencial de varios de sus futbolistas jóvenes. Para el entrenador uruguayo, la única forma de competir será asumir un papel protagonista y no limitarse a defender durante noventa minutos.

La continuidad como principal argumento de España

La selección española ha encontrado estabilidad después de su empate inicial y la goleada frente a Arabia Saudí refuerza la idea de mantener el bloque que tan buen resultado ofreció en la segunda jornada.

La continuidad aparece como una de las principales fortalezas de un equipo que todavía no ha encajado ningún gol en el torneo y que ha transmitido una imagen de creciente solidez tanto en defensa como en ataque. Esa confianza permite a Luis de la Fuente preparar el encuentro sin la presión que acompaña habitualmente a los partidos decisivos.

En el lado contrario aparece Uruguay, obligada a modificar el planteamiento para asumir mayores riesgos ofensivos. La Celeste necesita ganar y esa exigencia puede convertir el partido en un intercambio de estilos entre el control español y la intensidad característica de los equipos dirigidos por Bielsa.

La altura de Guadalajara, un rival más

Además del componente táctico, el escenario del encuentro introduce un factor que preocupa a ambos cuerpos técnicos: la altitud de Guadalajara.

Los más de 1.500 metros sobre el nivel del mar reducen la disponibilidad de oxígeno y provocan una disminución del rendimiento físico, especialmente en acciones de alta intensidad y esfuerzos repetidos. Los especialistas coinciden en que la capacidad aeróbica puede verse reducida y que la recuperación entre esfuerzos será más lenta conforme avancen los minutos.

Aunque tanto España como Uruguay han diseñado planes específicos de adaptación, la altitud puede convertirse en un elemento decisivo, obligando a gestionar mejor los ritmos del partido y aumentando la importancia de las rotaciones y de los cambios durante la segunda mitad.

El desafío será idéntico para ambas selecciones, aunque la respuesta fisiológica dependerá de la capacidad de cada jugador para adaptarse a unas condiciones poco habituales en el fútbol europeo y sudamericano.

Te puede interesar: