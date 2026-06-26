La selección española se enfrentará al conjunto sudamericano este sábado a las 01:00 hora canaria

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara durante la noche de este viernes a las 01:00 hora canaria y donde el equipo europeo espera sellar su clasificación a dieciseisavos.

España busca asegurar su liderato en el grupo H frente a una Uruguay descafeinada. EFE/ Kenneth Fernández

Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo frente al país árabe (1-1) y Cabo Verde (2-2).

Dos equipos que buscan sumar

Dos puntos en el casillero de Uruguay les obliga a sumar ante España si quiere estar en la siguiente ronda. Un empate dejaría a la selección de Marcelo Bielsa pendiente del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudí y de la diferencia de goles, mientras que una derrota la dejaría casi eliminada del Mundial. Si el equipo charrúa gana el encuentro, podría incluso ser primera.

Por su parte, España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Por ello, le vale el empate para certificar su pase, virtualmente ya como una de las mejores terceras -si se diera el caso- por su puntuación, aunque persigue la victoria que le garantice el primer puesto sin depender de resultados ajenos.

Un liderato tras la goleada a Arabia Saudí que despejó las dudas del empate ante Cabo Verde. Partido ante Arabia Saudí en el que Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios en el once titular a los que dará continuidad, con una duda: Marcos Llorente podría volver al lateral derecho en lugar de Pedro Porro.

«Necesitamos dar nuestra mejor versión, cada vez los rivales son más difíciles. Hay que mejorar porque Uruguay nos va a exigir más», remarcaba De la Fuente en la rueda de prensa celebrada este jueves previa al partido.

EFE/ Kenneth Fernández.

¿Cuál será la alineación titular?

Para la alineación titular de España, se espera que repita Lamine Yamal y Pedri es intocable en el conjunto nacional.

Tras recuperarse de la lesión muscular con la que arrancó el Mundial, el extremo del Barça, estrella de España y del torneo, jugó los primeros 45 minutos ante Arabia Saudí, suficientes para decantar el encuentro, guardar fuerzas y no correr riesgos. Eso sí, ante Uruguay, su rango de minutos se espera que sea superior.

Por otro lado, Nico Williams y Mikel Merino, ya recuperados en gran medida de sus lesiones, apuntan a tener más protagonismo. Ambos fueron piezas clave en la conquista de la Eurocopa de 2024, aunque llegan al torneo todavía lejos de su mejor nivel físico.

El cuerpo técnico confía en que alcancen el 100 % de su estado de forma para pelear por un puesto en el once durante las eliminatorias.

Esa fase del Mundial comenzará con la nueva ronda de dieciseisavos de final, que España aspira a disputar como primera de grupo. De lograrlo, jugaría en Los Ángeles y alternaría esa sede con Dallas hasta una hipotética final en Nueva Jersey, prevista para el 19 de julio.