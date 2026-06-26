Fernando Clavijo confirma que el edificio donde residía Isabel Jara se derrumbó y mantiene el contacto con la Embajada y Exteriores para conocer la situación de los españoles afectados

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, permanece desaparecida tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudieron el país y que ya dejan 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, según el último balance oficial.

Equipos de rescate trabajan entre las ruinas de un edificio en Caracas, Venezuela. Europa Press / Marcos Salgado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó este viernes que el edificio en el que residía la representante institucional, en el estado de La Guaira, quedó completamente reducido a escombros, aunque pidió prudencia sobre su situación.

«No podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas. Esperamos que a lo largo de las horas, en cuanto amanezca en Venezuela, tener la esperanza de encontrarla y que pueda estar bien», manifestó.

Contacto permanente con las autoridades

Clavijo explicó que el Ejecutivo canario mantiene un seguimiento continuo de la situación mediante el contacto permanente con la Embajada de España en Venezuela y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para recabar información sobre los ciudadanos españoles afectados.

«Las noticias que nos llegan son preocupantes, porque todavía no ha llegado la maquinaria pesada para proceder al desescombro«, señaló en referencia a las dificultades que afrontan los equipos de rescate para acceder a las zonas más devastadas.

Coordinación de la ayuda

El Gobierno de Canarias también contactó con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela para conocer su situación y estudiar la habilitación de espacios destinados a acoger temporalmente a las personas que lo necesiten.

Además, el Ejecutivo autonómico mantuvo una reunión con la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios para coordinar la ayuda que se canalizará junto al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Clavijo recordó que la asistencia internacional debe organizarse en coordinación con las autoridades venezolanas. «Al final, es el Gobierno de Venezuela quien tiene que demandar los medios. Mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos, al final, genera más un problema que una ayuda», afirmó.

Consejo extraordinario y minuto de silencio

El Gobierno de Canarias celebrará este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la emergencia y definir las medidas que impulsará para colaborar con Venezuela.

Asimismo, la Presidencia del Gobierno de Canarias guardará un minuto de silencio a las 13:00 horas en Tenerife en homenaje a las víctimas mortales de los terremotos.