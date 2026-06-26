Un comité seleccionará cinco propuestas finalistas que estarán dotadas con 1.000 euros cada una para que, finalmente, sea el público quien vote por su favorito

El Ayuntamiento de Santa Cruz abrirá este lunes 29 de junio el concurso para el cartel del Carnaval. Con esta iniciativa en la capital tinerfeña, la corporación municipal busca fomentar el talento artístico local. La institución elegirá así la imagen oficial de su próxima fiesta de interés internacional.

Santa Cruz de Tenerife abre el concurso del cartel del Carnaval 2027 con 12.000 euros de premio / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El tema central de la próxima edición será «Roma Eterna: El Imperio del Carnaval». Por lo tanto, los artistas deberán inspirarse en esta temática histórica para sus creaciones. En palabras del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, “fomentar el talento local para representar nuestra fiesta más internacional”

El alcalde destacó que “el significativo premio y la dotación para los finalistas es una muestra de la importancia que le damos a la creatividad de nuestros artistas, garantizando que el diseño del cartel sea un reflejo de la grandeza del carnaval y de por qué es un referente mundial”.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, apuntó que “tras el éxito de la edición anterior, hemos repetido una fórmula que creemos pone en valor el talento de nuestros artistas, a la vez que nos permite conocer más de cerca esa creatividad existente en nuestra tierra”.

Fases del proceso creativo

El proceso selectivo constará de tres fases temporales distintas. Primero, los participantes presentarán sus carteles desde el 29 de junio. Este plazo inicial terminará el próximo 29 de julio.

Después, un comité de evaluación seleccionará cinco propuestas finalistas. En consecuencia, los artistas tendrán 30 días naturales para trabajar. Ellos desarrollarán la imagen gráfica completa a partir del cartel.

Finalmente, el público decidirá el ganador absoluto del certamen. Los ciudadanos votarán por su proyecto favorito durante 7 días. De este modo, la población elegirá el referente mundial festivo.

Premios y requisitos técnicos

El Ayuntamiento entregará un premio final de 12.000 euros. Por otro lado, los cinco finalistas obtendrán 1.000 euros cada uno. El Consistorio mantiene así el incremento económico del año pasado.

Caraballero, concejal de Fiestas, valoró positivamente esta decisión económica. Según el edil, esta fórmula garantiza propuestas de gran calidad. Asimismo, la institución valora justamente el trabajo de los artistas.

Los autores crearán obras originales de 50×70 centímetros en vertical u horizontal a 300 pp de resolución, deben ser originales y creados por el propio autor o autora. Además, presentarán los trabajos telemáticamente mediante la sede electrónica oficial.