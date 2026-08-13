Santa Cruz estará presente en el Carnaval de Notting Hill 2026, en Londres, con la participación de Carla Castro, en el gran desfile

El acto de apertura tendrá lugar el próximo 31 de agosto. La participación en esta cita, considerada el mayor festival callejero de Europa y uno de los más relevantes del mundo, forma parte de la estrategia del consistorio capitalino que busca seguir consolidando la posición del Carnaval como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la ciudad.

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, confiesa que “es un orgullo representar a Santa Cruz y a nuestro Carnaval en un evento tan importante, espero estar a la altura y ser una buena embajadora de lo que nos hace únicos”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “el Carnaval es uno de los elementos que permiten colocar a nuestra ciudad y a la isla a nivel internacional, y no solamente como un destino de playa y sol, sino también como un destino cultural, musical y vibrante. El hecho de que Carla Castro, con la fantasía de Alexis Santana, esté abriendo el desfile del Carnaval de Notting Hill tiene un altísimo valor promocional y cultural. Es un posicionamiento de Santa Cruz y de Tenerife en un escenario global de primera magnitud”.

Santa Cruz estará presente en el Carnaval de Notting Hill 2026, en Londres, con la participación de Carla Castro, en el gran desfile. Ayuntamiento de Santa Cruz

El diseñador del traje de la Reina en la pasada edición, Alexis Santana explica que “poder exhibir ese trabajo de tantos meses y tantos artistas que participaron en el diseño de Icónica en un evento como este es todo un orgullo para mí y para mi equipo”.

Antonio Rosales, CEO de la entidad promotora del proyecto, Rosti Family Group, recuerda que esta iniciativa es fruto del trabajo y la colaboración institucional, puntualizando que “haber conseguido la participación de la Reina en Notting Hill es un logro que permitirá proyectar la imagen del Carnaval y Santa Cruz en todo el mundo”.