Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 14 de agosto

Este viernes apenas variarán las temperaturas por lo que seguiremos con valores veraniegos. Habrá máximas locales de más de 36 – 38ºC en puntos del Sur de Gran Canaria, oscilando entre 30 – 34ºC en el resto de islas. Veremos algunas nubes bajas por el Norte a menos de 500 – 700m. En el resto lucirá el sol con ligera calima en altura.

Imagen RTVC

El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 60 – 80km/h.

Y en el mar, predominará la marejada en las costas del Sur, en el resto habrá oleaje combinado del Nordeste de 1 a 2m de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas veraniegas, máximas 24 – 32ºC. Alisio con intervalos fuertes.

La Palma: Temperaturas veraniegas, máximas 25 – 32ºC. Nubosidad baja por el Norte y Este, y tiempo soleado en el resto. Viento alisio moderado con intervalos fuertes.

La Gomera: Las únicas nubes, de tipo bajo por el Norte. Mucho sol en el resto con ligera calima, temperaturas de verano, y viento alisio racheado.

Tenerife: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste a menos de 700m, y mucho sol en el resto con ligera calima. Temperaturas máximas locales 32 – 34ºC medianías orientadas al Sur. Y viento del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en Teno.

Gran Canaria: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 600m. En el resto sol y ligera calima. Temperaturas calurosas, máximas 32 – 37ºC. Viento alisio con intervalos fuertes, rachas 50 – 70km/h en las vertientes Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol, con ligera calima. Temperaturas veraniegas, máximas +32ºC por el Sur, y viento alisio fuerte en Jandía.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto con ligera calima. Temperaturas de verano, y viento alisio con intervalos fuertes.

La Graciosa: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas agradables, máxima de 28ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 20 – 35km/h.