Candelaria ultima los preparativos para sus días grandes

La Villa Mariana finaliza los detalles para recibir a miles de devotos, un evento en el que Televisión Canaria emitirá los actos principales

El municipio de Candelaria ultima todos los detalles festivos en la basílica local durante estas jornadas previas. La popular Morenita prepara así su esperado reencuentro con los miles de fieles. De esta manera, los ciudadanos celebran con enorme devoción sus inminentes días grandes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Todo tiene que estar listo muy pronto. A pocas horas de los actos principales, el equipo de la basílica trabaja sin descanso. Los preparativos requieren mucha atención por parte de todos.

El esfuerzo altruista en la basílica

Para empezar, Jaime Estévez trabaja incansablemente como camarero de la venerada Virgen. Estévez lleva muchos días pendiente de cada detalle con muchísimo cariño. Este hombre realiza un esfuerzo constante diariamente.

Además, Jaime explica sus laboriosas tareas diarias dentro de la conocida basílica. Él señala que ellos deben colocar cuelgas y limpiarlo absolutamente todo.

Por consiguiente, Estévez confirma el estado actual de la venerada imagen. La Virgen luce sus mejores joyas y ropajes desde el lunes pasado. Ahora solamente falta el bonito arreglo floral.

El cariño de los peregrinos

Sin embargo, detrás de este enorme esfuerzo físico existe una inmensa devoción. Jaime confiesa que él hace todo esto con muchísimo amor. El camarero de la Virgen de Candelaria considera su labor como algo puramente altruista.

Asimismo, esta devoción genera pequeños gestos diarios entre los numerosos visitantes. Muchos devotos acuden a la basílica continuamente durante estos días previos. Ellos llevan hermosas flores para agradecer por la vida.

Por ejemplo, algunos fieles explican sus motivos personales con gran emoción. Un visitante comenta que poner una florecita representa ya una tradición.

Miles de files para ver a la virgen

Mientras tanto, los operarios también ultiman los preparativos fuera del recinto religioso. El Ayuntamiento pone todo a punto para las próximas celebraciones. La alcaldesa Mari Brito muestra su gran entusiasmo.

En este sentido, la regidora destaca la enorme importancia de esta señalada fecha. Brito afirma que ellos reciben a miles de personas muy contentos.

Finalmente, Televisión Canaria retransmitirá la ceremonia guanche y la Noche de Peregrinos. El canal autonómico emitirá la eucaristía y la solemne procesión sabatina. Además, los telenoticias informarán directamente desde la Villa Mariana.