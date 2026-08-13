Se llevará a cabo desde las 08:00 hasta las 18:00 horas tras detectar varias rocas agrietadas con riesgo de caer sobre la calzada

El Cabildo de Gran Canaria ejecutará el próximo lunes, 17 de agosto, trabajos de demolición y retirada de varias rocas de gran tamaño con riesgo de desprendimiento sobre la carretera GC-100, lo que obligará a cortar el tráfico entre los barrios de Cuatro Puertas y Aguatona, entre los municipios de Telde e Ingenio.

Cortan el lunes un tramo de la GC-100 para retirar rocas con riesgo de desprendimiento / Ayuntamiento de Ingenio

La actuación, coordinada por la Consejería insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, se llevará a cabo desde las 08:00 hasta las 18:00 horas tras detectar varias rocas agrietadas con riesgo de caer sobre la calzada si no se actúa antes de que empiece la temporada de lluvias.

El corte afectará al tramo comprendido entre el punto kilométrico 15,7, al inicio del barranco del Draguillo, y el kilómetro 16,8, a la entrada de Aguatona, ha detallado la corporación insular este jueves en un comunicado.

Durante el cierre de la vía, los vehículos que circulen desde Telde hacia Ingenio deberán desviarse por Cuatro Puertas, Ojos de Garza y la GC-1. En sentido contrario, los conductores procedentes de Ingenio con dirección a Telde deberán incorporarse a la GC-1 a través de Carrizal.

Proceso de trabajo

El Cabildo ha informado de que ya se ha comunicado esta incidencia a los ayuntamientos de ambos municipios y se han instalado carteles informativos en la carretera para advertir a los usuarios.

Para ejecutar los trabajos, los operarios emplearán una excavadora que picará el talud para provocar la caída controlada de las rocas. Además, se extenderá previamente una capa de tierra sobre la calzada para amortiguar el impacto y evitar daños en el asfalto. Una vez concluidas las labores de retirada de piedras y limpieza de la vía, la carretera volverá a abrirse al tráfico, según ha indicado la corporación insular.

El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la colaboración de los conductores mientras duren los trabajos y que sigan las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.