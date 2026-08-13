La financiación de este servicio aumenta en 150.000 euros respecto al ejercicio anterior, cuando contó con una partida de 252.000 euros

El Cabildo de La Gomera destinará este año 402.000 euros al servicio gratuito de transporte para estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que tienen que desplazarse desde distintos municipios de la isla hasta los centros educativos situados en San Sebastián.

La Gomera destina 402.000 euros al transporte de estudiantes de Bachillerato y FP / Cabildo de La Gomera

La financiación de este servicio aumenta en 150.000 euros respecto al ejercicio anterior, cuando contó con una partida de 252.000 euros, según ha informado este jueves la corporación insular en una nota.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha señalado que el objetivo es evitar que el lugar de residencia suponga un obstáculo para acceder a la formación, especialmente para aquellos alumnos que cursan enseñanzas que no se imparten en sus municipios.

Las características geográficas, un factor clave para esta medida

Curbelo ha indicado que las características geográficas de La Gomera y la dispersión de sus núcleos de población hacen necesarias medidas específicas para facilitar los desplazamientos diarios de los estudiantes hasta la capital insular.

El servicio se integra en las políticas de apoyo al alumnado desarrolladas por el Cabildo, entre las que figuran también las becas de estudio, ayudas para participantes en programas Erasmus y para la adquisición de libros de texto.

La corporación mantiene asimismo convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).