La Real Academia Canaria de Bellas Artes organiza unas jornadas culturales del 8 al 10 de junio para analizar la trayectoria de este gran referente del muralismo

La Real Academia Canaria de Bellas Artes homenajeará al pintor José Aguiar en Santa Cruz de Tenerife del 8 al 10 de junio. Esta institución analizará la trayectoria del artista mediante varias ponencias gratuitas a partir de las 19:00 horas en su sede capitalina.

La Real Academia Canaria de Bellas Artes homenajea al pintor y muralista José Aguiar / Real Academia Canaria de Bellas Artes

La Real Academia Canaria de Bellas Artes impulsa este ciclo de conferencias con el apoyo de otras administraciones públicas. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera colaboran de forma activa en estas jornadas sobre el pintor. Por lo tanto, el evento unirá a especialistas y ciudadanos para estudiar una de las figuras más destacadas del arte del siglo XX.

José Aguiar García nació en Cuba en el año 1895, pero su familia se trasladó pronto al municipio gomero de Agulo. Este rincón canario marcó profundamente su sensibilidad artística y definió gran parte de su posterior producción pictórica. En consecuencia, el creador desarrolló un estilo muy personal que siempre ensalzó los valores tradicionales de las islas.

Su obra se identifica especialmente por la representación idealizada de las costumbres populares y los oficios del pueblo canario. El pintor retrató con frecuencia a campesinos, pescadores, romerías y diversas escenas de carácter religioso. Asimismo, el autor recibió numerosos reconocimientos estatales e ingresó en la Real Academia de San Fernando en 1960.

Obras maestras y patrimonio insular

El artista destaca en la historia del arte español del siglo pasado como un referente fundamental dentro de la pintura mural. Sus trabajos decoran espacios de gran relevancia institucional como el Salón Noble del Cabildo de Tenerife. Además, el creador firmó el Friso Isleño del Casino de Santa Cruz y los lienzos de la Basílica de Candelaria.

Estas creaciones monumentales centrarán gran parte de los debates debido a su enorme valor patrimonial e histórico. Por ejemplo, los expertos analizarán las técnicas de conservación necesarias para proteger estos murales tan singulares. Efectivamente, los ponentes detallarán los complejos procesos técnicos que aseguran la supervivencia de estas piezas en la actualidad.

La entrada a la sede académica de la plaza Ireneo González será totalmente libre hasta completar el aforo disponible. La organización busca acercar estos análisis artísticos a toda la sociedad tinerfeña durante los tres días de ponencias. De este modo, los asistentes comprenderán el impacto de un pintor que definió la estética identitaria del archipiélago.

Programa detallado de las jornadas

Las actividades arrancarán el lunes 8 de junio con una perspectiva íntima de la mano de su nieto Waldo Saúl Pérez Aguiar. Posteriormente, el fotógrafo Fernando Cova del Pino ofrecerá una visión analítica y visual sobre la producción del pintor. Sin duda, esta primera jornada aportará datos muy valiosos sobre el entorno familiar del creador gomero.

El martes 9 de junio los actos continuarán con la intervención de la restauradora de bienes culturales Carmen Suárez Benítez. Esta especialista explicará la restauración del Friso Isleño, mientras que Gerardo Fuentes Pérez desgranará la obra de la Última cena de Aguiar. Esta emblemática pieza descansa en el interior de la basílica de Nuestra Señora de Candelaria.

Finalmente, las ponencias terminarán el miércoles 10 de junio con el análisis de la faceta del autor como retratista. Los investigadores Jonás Armas Núñez y Conrado Álvarez Fariña cerrarán el ciclo con sendos estudios sobre esta disciplina. En conclusión, el homenaje ofrecerá una revisión exhaustiva y multidisciplinar sobre este maestro del arte canario.