La actuación, con una inversión de 817.416,81 euros, mejorará la seguridad y la fluidez del tráfico en la intersección con la Avenida de la Constitución

El Gobierno de Canarias colocó este viernes la primera piedra de una nueva glorieta en el municipio de Mogán. De este modo, el Ejecutivo regional mejorará la seguridad vial en la intersección de la carretera GC-200. Esta actuación ordenará el tráfico y resolverá los problemas de circulación actuales.

El Gobierno inicia la construcción de la nueva glorieta de la GC-200 en Mogán / Gobierno de Canarias

El consejero Pablo Rodríguez y la directora Rosana Melián asistieron al acto oficial en Gran Canaria. Allí, las autoridades destacaron la importancia de esta obra largamente demandada por los ciudadanos. En consecuencia, el proyecto transformará por completo el acceso principal al casco urbano.

Detalles de la nueva infraestructura

La empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones ejecutará estos importantes trabajos viarios. Esta compañía firmó el contrato público por un importe exacto de 817.416,81 euros.

Por lo tanto, la nueva rotonda sustituirá al actual cruce con la Avenida de la Constitución. Asimismo, la intervención eliminará los movimientos conflictivos que sufren los conductores diariamente.

De igual forma, la infraestructura incrementará la visibilidad en todos los accesos disponibles. Esta zona del punto kilométrico 58+990 concentra siempre un gran volumen de tráfico rodado.

Reivindicación histórica y futuro

Por otro lado, la alcaldesa Onalia Bueno y el concejal Juan Ernesto Hernández asistieron a la presentación. La regidora recordó que el municipio exigía esta rotonda desde el año 2015.

Además, la obra complementará otras actuaciones futuras como la prolongación sur de la calle Drago. También, el Gobierno autonómico desarrollará pronto la esperada variante de la carretera GC-200.

Finalmente, el consejero Rodríguez anunció la próxima licitación del túnel de Taurito para este año 2026. Este ambicioso proyecto requerirá una inversión superior a los 12 millones de euros.