El Gobierno autonómico plantea reforzar la capacidad de decisión de ayuntamientos y cabildos en inversiones que priorizarán la vivienda, los servicios sociosanitarios y la cohesión territorial

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han abordado este martes las principales características del nuevo Fondo Canario de Desarrollo 2026-2036 (Fdcan), que mantendrá la colaboración económica entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, pero buscará dar un mayor peso a los municipios en la toma de decisiones.

Según ha expresado el Ejecutivo pretenden que los proyectos no se definan únicamente desde el ámbito autonómico o insular, sino que respondan también a las necesidades identificadas directamente por los 88 municipios. El futuro programa contará con más de 2.600 millones de euros y pretende ampliar la participación de los ayuntamientos.

Entre las prioridades para el periodo 2026-2036 figuran la creación y rehabilitación de vivienda, la mejora de las infraestructuras sociosanitarias y la financiación de proyectos con capacidad para generar actividad económica, empleo y servicios públicos duraderos.

Reunión de Gobierno de Canarias con la FECAM para avanzar en el nuevo FDCAN / Gobierno de Canarias

Participación equilibrada entre todos los ayuntamientos

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, reclamó que la participación municipal se traduzca en una intervención efectiva en el reparto de los fondos.

La Federación considera que las inversiones que afecten directamente a los municipios deben acordarse conjuntamente con los cabildos y contar con criterios que garanticen una distribución equilibrada entre todas las islas y localidades.

El nuevo FDCAN dispondrá de una financiación similar a la del programa que concluye en 2026.

De los más de 2.600 millones previstos, aproximadamente 1.600 millones serán aportados por el Gobierno de Canarias, mientras que los cabildos contribuirán con cerca de 1.000 millones.

El nuevo proyecto contará con más de 2.600 millones de euros aportados por todas las instituciones públicas/ Gobierno de Canarias

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Una década de inversiones y más de 47.000 empleos

Tras evaluar los resultados del FDCAN correspondiente al periodo 2016-2026. Se llegó a la conclusión de que el fondo movilizó 2.619 millones de euros, de los cuales el Gobierno autonómico aportó 1.581 millones, alrededor del 60 % del total.

Según el balance , la inversión generó un impacto económico estimado de 4.504 millones de euros. El informe atribuye además al FDCAN la creación de 47.278 puestos de trabajo, entre 27.525 empleos directos y 19.753 indirectos o inducidos.

Antes de aprobar el nuevo modelo, el Ejecutivo continuará negociando con los cabildos y con los representantes municipales. Será en la próxima Conferencia de Presidentes cuando se pretende cerrar el acuerdo antes de iniciar la elaboración del decreto que regulará el fondo.