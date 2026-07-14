TLP Tenerife 2026 es el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias que celebra su 20º aniversario

Da comienzo la vigésima edición de TLP Tenerife que abre su zona LAN Party de 24 horas para 1.200 personas. Se podrá participar hasta el 19 de julio de 2026 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

Según la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, «esta nueva edición demuestra que el talento de nuestra juventud no tiene límites cuando encuentra oportunidades para desarrollarse». Es el punto de encuentro en el que se unen los videojuegos, anime, cómic, K-Pop, cosplay, manualidades, influencers o la cultura japonesa.

Se celebrará del 14 al 19 de julio de 2026 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife / Cabildo de Tenerife

Las puertas abrieron a las 12.00 horas tras la larga espera de colas. Algunos acamparon en la madrugada para poder ser de los primeros de la edición. Mañana miércoles, 15 de julio, se abrirán las instalaciones para el público general.

Esta edición cuenta con actividades y personalidades invitadas enfocadas hacia distintos públicos. En un mismo espacio convivirán videojuegos de última generación, como Valorant o Mario Kart World, y máquinas retro que devolverán el espíritu de los recreativos por un instante.

Mañana miércoles, 15 de julio, se abrirán las instalaciones para el público general / Cabildo de Tenerife

Una de las grandes eminencias del mundo del manga Yumiko Igarashi, creadora de Candy Candy, estará presente en el evento por medio de una entrevista sobre su trayectoria y diversas sesiones de firmas para sus fieles seguidores de todas las edades.

Como cabeza de cartel destaca Luzu, uno de los primeros y más grandes creadores de contenido del panorama español, capaz de reunir a distintas generaciones. Junto a él, figuras como Agustin51, aXoZer o Mayichi representarán el éxito actual entre las nuevas generaciones.

El primer animador español en Walt Disney, Raúl García, impartirá una ponencia sobre la dirección de animación: narrativa visual y storyboard. También, se encontrarán otras personalidades como Jordi Grangel, animador en películas como La Novia Cadáver.