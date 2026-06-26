El mayor evento de entretenimiento digital de Canarias vuelve al Recinto Ferial, la cita traerá grandes novedades y figuras destacadas para los aficionados

El Cabildo de Tenerife y Nakatomi Corp organizan la vigésima edición de TLP Tenerife en el Recinto Ferial. Esta importante convención de tecnología reunirá a miles de jóvenes entre los días 14 y 19 de julio. Las instituciones impulsan este multitudinario encuentro para conmemorar dos décadas de cultura digital e innovación.

TLP Tenerife celebra su 20º aniversario con una edición histórica / Cabildo de Tenerife

TLP Tenerife representa hoy el mayor evento de entretenimiento digital en las islas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, apoya firmemente esta iniciativa juvenil tan relevante. Además, esta edición tan especial conmemora veinte años de trayectoria ininterrumpida.

Orígenes e historia del evento

Nace de la mano de un grupo de amigos fundó TLP Tenerife durante el año 2006. Ellos utilizaron un local abandonado en el municipio de El Rosario. Apenas 150 participantes acudieron a esa primera y humilde reunión tecnológica.

Posteriormente, la organización trasladó el evento al enorme Recinto Ferial de Santa Cruz. Desde entonces, más de 740.000 personas visitaron las diferentes ediciones. Gamers y familias enteras construyeron una gran comunidad a lo largo del tiempo.

Actualmente, la zona LAN Party cuenta con 1.200 puestos para los participantes. Las personas aficionadas conectan sus equipos ininterrumpidamente durante seis días completos. Por lo tanto, conservan fielmente el espíritu original del primer encuentro juvenil.

Novedades principales

El K-Pop ocupa un gran lugar en esta edición. Por primera vez, TLP Tenerife será la sede regional de K-POP World Festival, un concurso que busca a los mejores bailarines de este estilo de música tan aclamado. A los mejores se les premiará con una plaza directa a la eliminación global. Los ganadores conseguirán una plaza directa hacia la final en Corea.

Además, ante una creciente demanda de las personas participantes, se ha creado un nuevo formato de concurso, Masters of TLP: Urban Edition, el cual es un nuevo espacio para la expresión del baile coreano en hibridación con el género urbano.

El evento también acogerá la gran final de ULTRAGAMER, un nuevo formato de entretenimiento que va más allá del gaming y en el que los finalistas de distintas pruebas realizadas por todo el país competirán por convertirse en el mejor gamer de España.

Invitados estrellas

Al horario se suman actividades y encuentros con distintas personalidades del mundo del streaming, del cine, de la escritura y más.

Entre ellos destaca, como cabeza de cartel, el youtuber Luzu, el cual forma parte de la historia hispana de varias generaciones con más de 10 millones de seguidores acumulados. A él se le suman otros como aXoZer, Noni, Mayichi, Carmen Sandwich y más que están por anunciarse.

Foto de familia / Cabildo de Tenerife

Impacto económico e institucional

Por supuesto, el impacto económico beneficia enormemente a la capital tinerfeña anualmente. Según los datos recientes, la edición pasada generó 1,8 millones de euros. También, las diversas actividades impulsaron el trabajo de casi 200 negocios locales.

En este sentido, Juan José Martínez, consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, destacó el enorme valor profesional del encuentro. El consejero considera TLP Tenerife como una oportunidad económica más allá del turismo. Muchas empresas tecnológicas desarrollarán importantes acuerdos gracias al networking del evento.

Para terminar, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reiteró su apoyo institucional absoluto. Bermúdez afirma con gran convicción que la cultura digital representa un motor social. Santa Cruz creció inmensamente junto a TLP durante estas dos maravillosas décadas.