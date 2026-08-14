La futbolista, Aithiara, se muestra ilusionada por el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid en Los Cuartos

Aithiara: “Queremos que el Trofeo Teide se quede en casa” / CD Tenerife Femenino

Con la mirada puesta en el inicio de temporada, la jugadora Aithiara Carballo se mostró ilusionada por volver a casa: “Es muy bonito jugar frente a tu familia, tus amigos y la gente que te vio crecer. Para mí siempre va a ser un orgullo volver a jugar en el campo que me vio crecer”. Para la orotavense, el duelo de este sábado frente al Atlético de Madrid no es solo un partido más de pretemporada, sino un reencuentro con sus raíces tras perderse la cita del año pasado por lesión.

El Costa Adeje Tenerife afronta este sábado 16 de agosto, a las 18:15 horas, un compromiso muy especial en su calendario estival: la disputa de la LIV edición del histórico Trofeo Teide en el Estadio Municipal Los Cuartos. Las blanquiazules buscarán conquistar su tercer galardón en un choque exigente que servirá como antesala de los duelos que volverán a vivirse a lo largo de la competición oficial en Liga F Moeve. Además, el encuentro se podrá seguir en directo en abierto a través de Televisión Canaria.

El Trofeo, en casa

El conjunto de Yerai Martín se desplazará hasta el norte de la isla para disputar su quinto test de pretemporada en La Orotava, tras estrenarse en los encuentros amistosos ante el RCD Espanyol, Sevilla FC, Athletic Club y Deportivo Alavés, contados por pleno de victorias. “El Atlético de Madrid es un rival directo. Creo que va a ser un partido muy disputado, como los anteriores que hemos jugado contra ellas. Se trata, también, de dar espectáculo a la gente que va al Trofeo Teide y que para ellos sea bonito de ver”, aseguró la jugadora blanquiazul.

Tras no haber podido alzar el título la pasada temporada, la plantilla acude a Los Cuartos con la ambición intacta de adjudicarse el trofeo y dedicárselo a la afición insular en el que será el único partido de preparación que disputarán en suelo tinerfeño. Por ello, Aithiara quiso hacer una llamada especial a la hinchada: “Este año intentaremos ganar el Trofeo Teide ya que la temporada pasada no lo conseguimos. Queremos que el trofeo se quede en casa. Animo a la gente que venga a vernos; va a ser un partido bonito y disputado, pero siempre se dará mejor para nosotras contando con el apoyo de la afición”.