Cinco detenidos por retener a un hombre y robarle el móvil y las llaves de un vehículo de alta gama que controlaban mediante GPS en Las Palmas de Gran Canaria

Cinco detenidos en Las Palmas por retener ilegalmente a una persona para robarle / Policía Nacional

Cinco personas han sido detenidas -una de ellas ha ingresado en prisión provisional- por haber retenido ilegalmente a una persona en Las Palmas de Gran Canaria a la que luego sustrajeron un teléfono móvil y las llaves de un vehículo de alta gama que tenían controlado mediante GPS.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, la denominada Operación Brida ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) después de conocerse los hechos, que tuvieron lugar el pasado 19 de marzo de 2025, cuando la víctima fue abordada por tres individuos en una calle del barrio de Siete Palmas, vestidos de negro y con la cara parcialmente tapada.

Retención a la fuerza

Tras golpearle, lo introdujeron por la fuerza en una furgoneta donde le maniataron, le taparon la boca con cinta americana y le amenazaron con un revólver.

Durante el trayecto hasta el lugar en el que retuvieron durante un periodo de tiempo, los presuntos implicados en estos hechos cambiaron de vehículo a la víctima, dejando la furgoneta inicial estacionada en una zona de la capital grancanaria.

Finalmente, lo dejaron en libertad en el municipio de Telde, después de sustraerle su teléfono móvil y las llaves de un vehículo de alta gama, precisa el comunicado policial.

Los sospechosos, detenidos

Los agentes lograron localizar esa primera furgoneta, en cuyo interior fueron encontrados diversos efectos, y que tenía además una matrícula falsa perteneciente a otro vehículo de similares características.

En el transcurso de la investigación, se localizó en los bajos del vehículo de la víctima un dispositivo GPS, que presuntamente habría sido colocado por los arrestados para controlar sus movimientos que, gracias a las pesquisas llevadas a cabo, fueron finalmente identificados y detenidos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional para uno de ellos.