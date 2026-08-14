Más de 600 efectivos, un hospital de campaña y 20.000 plazas adicionales de transporte reforzarán la seguridad y atención de los miles de peregrinos que acudirán a Candelaria

Tenerife moviliza a 600 efectivos para la seguridad durante la peregrinación a Candelaria / Diario de Tenerife

Unos 600 efectivos participarán a partir de este viernes en el dispositivo de seguridad, prevención y atención con motivo de la peregrinación a Candelaria, donde se espera la llegada de miles de personas, según ha informado el Cabildo de Tenerife.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señala al respecto en un comunicado que el objetivo es garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que transitan por distintos caminos durante estos días.

Por ello el dispositivo preventivo con Cruz Roja pone especial atención en la TF-28 y el Camino Viejo a Candelaria y ante la alerta por altas temperaturas y riesgo de incendio forestal se mantendrán los dispositivos de control en pistas y senderos por seguridad para minimizar riesgos ante una posible emergencia, añade.

Más de 600 efectivos

La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, ha valorado la instalación del Hospital de Campaña y ha agradecido a Cruz Roja su compromiso y dedicación para garantizar el bienestar de todas las personas que participan en estas celebraciones.

En total, la corporación insular pone a disposición del dispositivo más de 400 efectivos, que incluyen personal de las consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Carreteras, además del Consorcio de Bomberos y TITSA.

A estos efectivos de la administración insular se suma personal de diferentes administraciones y entidades, por lo que el dispositivo alcanza más de 600 efectivos entre profesionales y voluntarios y todo estará coordinado desde el Cecopin de Tenerife, el Cecopal de Candelaria y el Cecoes 112.

Cruz Roja ha activado un equipo de 27 especialistas integrado por médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias, rescatistas de montaña y socorristas, además del voluntariado de la organización.

El dispositivo incorpora asimismo un Hospital de Campaña y 12 recursos sanitarios extraordinarios.

Los medios incluyen ambulancias de soporte vital básico y avanzado, vehículos 4×4, unidades medicalizadas y sanitarizadas, vehículos de rescate y dos puestos sanitarios o médicos avanzados.

El dispositivo de Cruz Roja se ha organizado en tres zonas principales para garantizar la cobertura de las principales rutas de peregrinación y de los puntos de mayor concentración.

Refuerzo de la seguridad

El municipio de Candelaria será el punto neurálgico del dispositivo, con un Hospital de Campaña operativo durante 24 horas, desde las 15:00 horas del día 14 hasta las 15:00 horas del día 15.

Además el Cabildo de Tenerife ha establecido, con carácter preventivo, el cierre de diez senderos y pistas forestales utilizados habitualmente para la peregrinación a Candelaria, una medida que entró en vigor a las 18:00 horas del jueves 13 de agosto y se mantendrá mientras permanezca activa la alerta decretada por el Gobierno de Canarias.

La medida tiene como objetivo evitar concentraciones de personas en zonas forestales, reducir riesgos y facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

Como alternativa, el Cabildo recomienda a los peregrinos utilizar el Camino Viejo de Candelaria, así como con la carretera TF-28 y los recorridos urbanos, además, se recuerda la importancia de respetar las restricciones y consultar las indicaciones vigentes antes de iniciar el desplazamiento.

El dispositivo de seguridad y atención se completa con el refuerzo del transporte público y TITSA ofrecerá 20.000 plazas adicionales durante los días 14 y 15 de agosto mediante el refuerzo de las líneas 120 y 122 y la puesta en servicio de la lanzadera especial 522, entre La Laguna y Candelaria.

Además, las personas que se desplacen hasta Candelaria en las líneas 120, 122 o 522 podrán estacionar gratuitamente en los aparcamientos de los intercambiadores de Santa Cruz y La Laguna.