El nuevo espacio, con una inversión de 343.440 euros, busca fomentar la inclusión, la igualdad y el desarrollo sociocultural de la comunidad gitana

La Laguna impulsa la construcción de un centro sociocultural para la comunidad gitana / Ayuntamiento La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha el proceso para la creación del Centro Sociocultural Gitano Canario en el municipio.

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad ya ha iniciado el expediente de contratación y tramitación anticipada para la redacción del proyecto básico de ejecución y dirección de obras de este futuro espacio que estará ubicado en el barrio de La Candelaria.

El presupuesto base de licitación asciende a 343.440 euros y el pliego de prescripciones técnicas y administrativas se publicará en los próximos días en la plataforma de contratación del sector público.

Modelo de inclusión e integración

En un comunicado, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirma que con la puesta en marcha de este procedimiento «damos el primer paso para atender una antigua reivindicación de la comunidad gitana de nuestro municipio, un colectivo plenamente implantado desde hace décadas en La Laguna, con un activo papel asociativo, y que tiene una enorme relevancia desde el punto de vista cultural, social, de la actividad económica y de la diversidad».

Señala que este centro «está llamado a convertirse en un modelo de inclusión e integración para toda Canarias, como espacio de asesoramiento y dinamización sociocultural del colectivo gitano en la vida del municipio».

Luis Yeray Gutiérrez asegura que la nueva infraestructura “permitirá avanzar en el desarrollo de políticas locales de inclusión del pueblo gitano, favoreciendo la no discriminación, la eliminación de prejuicios y la igualdad de oportunidades».

Y añade que este nuevo recurso «deberá jugar un papel destacado en el empoderamiento de la mujer gitana; será un centro que les permitirá reivindicar su condición y reforzar su protagonismo en su comunidad, para hacer frente a cualquier tipo de discriminación».

Un nuevo recurso sociocultural

El regidor reivindica «la extraordinaria labor que viene desempeñando el colectivo de mujeres gitanas en La Laguna, en especial a través de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar, que preside Josefa Santiago, cuya lucha ya ha sido reconocida por el Ayuntamiento dando su nombre a una plaza en el callejero de La Cuesta».

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que el objeto del contrato que saldrá a licitación es la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa de las obras del Centro Sociocultural Gitano Canario de La Laguna, que estará ubicado en la calle Rector José Escobedo y González Alberu del barrio de La Candelaria, uno de los enclaves con mayor implantación del colectivo romaní en el archipiélago.

Chinea detalla que el edificio proyectado deberá configurarse como un equipamiento público de carácter sociocultural, orientado al desarrollo de actividades comunitarias, sociales, culturales y formativas, dando respuesta a las necesidades específicas del colectivo gitano y del entorno urbano de La Cuesta.

Una comunidad arraigada

La duración estimada del contrato será de ocho meses a partir del momento de la firma.

La Laguna cuenta con una de las poblaciones gitanas más antiguas y amplias de Tenerife y de Canarias y con un importante movimiento asociativo muy implicado en el desarrollo de esta comunidad, destaca el Ayuntamiento en el comunicado.

El pueblo romí comenzó a asentarse en las islas a partir de los años 40 del siglo XX, cuando muchos soldados de reemplazo de etnia gitana llegaron al archipiélago para cumplir el servicio militar obligatorio y posteriormente decidieron regresar con sus familias para instalarse definitivamente.

Según un estudio del profesor José Carmona Santiago, en las islas no hay zonas ‘guetizadas’ para población gitana, como se dan en algunas partes de la península; y la infancia gitana totalmente escolarizada y cuenta con más de una decena de mujeres gitanas universitarias.