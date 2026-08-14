El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife será escenario, hasta el 23 de agosto, de la séptima edición del Mundial, en la que España defenderá el título conquistado en 2024

Tenerife acoge el Campeonato del Mundo sub’18 de waterpolo femenino / Cabildo Tenerife

La espera ha terminado y Tenerife se prepara para acoger desde este domingo, 16 de agosto, el Campeonato del Mundo sub’18 de waterpolo femenino Tenerife 2026, una cita internacional que reunirá durante ocho días a 20 selecciones de cinco continentes en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), en Puerto de la Cruz, a los pies del Teide.

El campeonato, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife/Turismo de Tenerife, y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Gobierno de Canarias, comenzará el domingo a las 9:00 horas con el encuentro entre Turquía y Nueva Zelanda y concluirá el domingo 23 de agosto, a las 19:30 horas, con la disputa de la gran final. Todos los horarios corresponden a la hora local canaria, una hora menos que en la península.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que “Tenerife vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales y hacerlo además en un escenario extraordinario como el Centro de Deportes Acuáticos, con el Teide como telón de fondo”. En este sentido, señaló que “este Mundial sub’18 femenino de waterpolo nos permite proyectar la imagen de Tenerife vinculada al deporte, a la excelencia y a la organización de eventos de primer nivel, al tiempo que genera actividad y contribuye a posicionar la Isla como un destino atractivo para deportistas, aficionados y visitantes”.

Afonso añadió que “queremos que quienes lleguen estos días a Tenerife para disfrutar del campeonato descubran también todo lo que nuestra Isla puede ofrecer, porque acontecimientos como este son una magnífica oportunidad para combinar deporte, turismo y promoción exterior”.

Veinte selecciones en busca del título mundial

Los grupos A y B estarán formados por los ocho mejores combinados clasificados, que actuarán como cabezas de serie y disputarán una primera fase con formato tradicional de todos contra todos, con tres partidos por selección.

El Grupo A estará integrado por Países Bajos, Hungría, Grecia e Italia, mientras que el Grupo B reunirá a Croacia, China, España, vigente campeona del mundo, y Estados Unidos.

Los restantes grupos, del C al F, estarán compuestos por doce selecciones distribuidas en grupos de tres equipos, con dos encuentros por combinado y una jornada de descanso.

El Grupo C estará formado por Nueva Zelanda, Colombia y Turquía; el Grupo D, por Malta, Canadá y Alemania; el Grupo E, por Sudáfrica, Israel y Zimbabue; y el Grupo F, por Australia, Serbia y Brasil.

España defenderá el título mundial

La selección española sub’18 femenina, dirigida por Carla Fargas, afrontará el campeonato con el objetivo de reeditar el oro conseguido en la última edición del torneo, celebrada en 2024 en China.

España cuenta en su palmarés con dos títulos mundiales y tres medallas, después de los oros conquistados en 2018 y 2024 y la medalla de plata lograda en 2016. El campeonato de Tenerife será, además, la séptima edición del Mundial U18 femenino.

La convocatoria española está integrada por Julia Frigola, Alba Inglavaga y Hajar Pérez (CN Catalunya); Marina Pineda y Celia Vaquero (UE Horta); Martina Fernández, María Manso y Julia Vilaseca (CN Terrassa); Daniela Pajares y Sara Briceño (Real Canoe NC); Marina Muñoz (Mediterrani); Lidia López (CN Molins de Rei); Ona Jurado (CN Sabadell) y Queralt Antón (CN Sant Andreu).

El combinado nacional debutará el domingo 16 de agosto, a las 19:30 horas, frente a Croacia. El lunes 17 se medirá a Estados Unidos, también a las 19:30 horas, mientras que el martes 18 cerrará la fase de grupos ante China, en el mismo horario.