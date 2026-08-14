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Un conato de incendio de rastrojos moviliza a los servicios de emergencia en Valle Tabares, La Laguna

Redacción RTVC
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Los servicios de emergencia se han desplazado a la zona del conato de incendio en Valle Tabares y trabajan en la extinción del fuego y en garantizar la seguridad para que no se extienda

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios en las islas de Tenerife y Gran Canaria

Un conato de incendio de rastrojos declarado este viernes en la zona de Valle Tabares, en La Laguna, ha obligado a desplegar un operativo de emergencias para evitar que el fuego se propagase.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió el aviso a las 11:16 horas, momento en el que se activaron los recursos necesarios para controlar el fuego y evitar que pudiera extenderse hacia las instalaciones cercanas.

Conato de incendio en Valle Tabares. Imagen Daniel Fuentes
Conato de incendio en Valle Tabares. Imagen Daniel Fuentes

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de La Laguna, pertenecientes al Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Policía Local de La Laguna, que trabajan en la zona para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción.

También se han movilizado dos helicópteros, que participaron en las tareas para tratar de contener el conato que, según las últimas informaciones, ya ha sido controlado.

Recordamos que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios y de prealerta en Tenerife y Gran Canaria por temperaturas máximas.

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