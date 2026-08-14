Televisión Canaria estrena ‘Tierra de cine’, un nuevo microespacio dedicado a la industria audiovisual de las Islas

El programa se emitirá cada viernes a las 10:10 horas tras el magacín ‘Buenos Días Canarias’ y también estará disponible en la plataforma Canarias Play

Imagen promocional de ‘Tierra de cine’, nuevo microespacio elaborado y presentado por Benjamín Santana.

Televisión Canaria apuesta cada viernes por el séptimo arte con el nuevo microespacio cultural ‘Tierra de cine’, una nueva sección informativa elaborada y presentada por Benjamín Santana que abordará la actualidad del sector audiovisual en el archipiélago. El programa se emitirá cada viernes a las 10:10 horas, justo al término de ‘Buenos Días Canarias’, y contará con un formato extendido que estará disponible en la plataforma digital Canarias Play.

Esta iniciativa surge en respuesta al notable crecimiento del sector en el Archipiélago. En 2025, Canarias duplicó el número de rodajes registrados el año anterior, alcanzando la cifra récord de 180 producciones y un impacto económico de 432 millones de euros. Ante este escenario, RTVC pone en marcha un espacio divulgativo para dar voz a los profesionales que forman parte de este fenómeno industrial y cultural dentro y fuera de las islas.

’Tierra de cine’ ofrecerá cobertura a los últimos estrenos de la cartelera y a las noticias más relevantes del cine canario, prestando especial atención a las producciones rodadas en la Comunidad Autónoma. A través de entrevistas con sus responsables artísticos y técnicos, el espacio acompañará a los cineastas en las distintas fases de sus proyectos, desde su presentación hasta su paso por festivales internacionales y las entregas de premios. Asimismo, el programa dará seguimiento a la labor de las distintas Film Commissions del Archipiélago y a la red de festivales de las Islas.

Este nuevo espacio para la cultura audiovisual de las Islas también albergará en Canarias Play una serie de entrevistas en profundidad con figuras destacadas de la industria a partir de septiembre. Entre los primeros invitados figuran el cineasta David Baute, ganador del Goya, que repasará su trayectoria y su película ‘Benigno’; la directora palmera Mercedes Afonso, quien abordará el proceso de creación de su documental ‘El mapa para tocarte’; y Ángel Víctor Fuentes, director del Festivalito, que detallará la puesta en marcha de los premios Cinerama.

Benjamín Santana, 26 años acercando el cine a la audiencia canaria

El espacio está presentado y elaborado por Benjamín Santana, periodista con 26 años de trayectoria en RTVC. Con una dilatada experiencia como redactor y editor de los Servicios Informativos, Santana lleva vinculado a la información cinematográfica de la cadena desde el año 2000, labor que ha desempeñado en espacios como ‘Buenos Días Canarias’ y el programa cultural ‘Somos Cultura’.

Con esta incorporación a la parrilla, los Servicios Informativos de Televisión Canaria refuerzan su compromiso con la divulgación de la cultura y la promoción del talento local, consolidando su vocación de servicio público como escaparate del tejido industrial y artístico del Archipiélago.