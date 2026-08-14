La Banda Sinfónica Ciudad de Arucas y el grupo Araguaney protagonizan el XXXIV Memorial Juan Falcón Santana, este sábado a las 23:10 horas

Televisión Canaria emitirá el sábado 15 de agosto, a las 23:10 horas, ‘Ecos de nuestra tierra’, el concierto especial protagonizado por la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas y el grupo Araguaney con motivo del XXXIV Memorial Juan Falcón Santana, celebrado en el marco de las Fiestas Patronales de San Juan.

Televisión Canaria emite ‘Ecos de nuestra tierra’, el concierto que une la música sinfónica y el folclore canario en Arucas

La actuación, celebrada en la Plaza de San Juan de Arucas, en Gran Canaria, reúne sobre el escenario la música sinfónica y el folclore canario en una propuesta que pone en valor la riqueza musical y cultural de las islas.

En este sentido, ‘Ecos de nuestra tierra’ propone un encuentro entre la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas que aporta la dimensión orquestal al espectáculo y el grupo Araguaney que incorpora las raíces musicales y las tradiciones propias del folclore canario.

Además, el concierto forma parte de la programación del XXXIV Memorial Juan Falcón Santana, una cita consolidada a lo largo de más de tres décadas en un referente para la difusión de la música de banda y del folclore canario, manteniendo vivo el legado de una de las figuras más apreciadas del ámbito cultural de Arucas.

Con esta emisión, Televisión Canaria acerca a la audiencia una de las propuestas musicales de las fiestas y contribuye a difundir el patrimonio cultural y artístico de Canarias a través de sus agrupaciones y artistas.