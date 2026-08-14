Nueva conexión provisional entre la GC-1 y el Puerto de Las Palmas con el objetivo de mejorar la movilidad durante la ejecución de las obras de soterramiento de Belén María

Obras de soterramiento de Belén María en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, habilitará una nueva conexión provisional entre la GC-1 y el Puerto de Las Palmas con el objetivo de mejorar la movilidad durante la ejecución de las obras de soterramiento de Belén María.

Según informa un comunicado, la actuación, que se llevará a cabo en coordinación con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, permitirá canalizar parte del tráfico hacia el acceso sur del recinto portuario, reduciendo la intensidad circulatoria en uno de los principales puntos de acceso a la ciudad.

En una primera fase, se pondrá en servicio un nuevo ramal de salida desde la GC-1 que conectará directamente con la glorieta del Muelle Pesquero, a la altura del Castillo de La Luz. Esta conexión permitirá acceder al puerto de Las Palmas por su entrada sur, ofreciendo un itinerario alternativo para los vehículos que se dirigen al recinto portuario y contribuyendo a aliviar el tráfico que actualmente converge en la glorieta de Belén María.

Esta medida facilitará una circulación más fluida mientras continúan las actuaciones necesarias para el desarrollo del soterramiento, incluyendo los trabajos de desvío y reposición de los servicios afectados.

Actuación estratégica

Las obras de soterramiento de Belén María constituyen una actuación estratégica para mejorar la capacidad y la seguridad de este nudo viario, eliminando uno de los principales puntos de congestión del acceso a Las Palmas de Gran Canaria y mejorando la conexión entre la GC-1, el Puerto de Las Palmas y El Sebadal. La habilitación de esta conexión provisional permitirá mantener la funcionalidad de la red viaria durante la ejecución de los trabajos y reducir las afecciones al tráfico.