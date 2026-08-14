Insiste el regidor en que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz «tiene la obligación de defender los intereses del municipio»

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha anunciado este viernes que se personará como acusación particular en el proceso judicial emprendido contra el exalcalde socialista Marco González relacionado con la gestión de las zonas de baño y los vertidos durante su mandato.

Imagen archivo RTVC.

La iniciativa, señala en un comunicado el alcalde, Leopoldo Afonso, «responde al interés legítimo del municipio en contribuir al esclarecimiento de los hechos, aportar la documentación disponible y defender los intereses públicos«.

Gestión de Playa Jardín

El procedimiento judicial en curso investiga posibles responsabilidades derivadas de actuaciones u omisiones relacionadas con la gestión de Playa Jardín.

Insiste el regidor en que el Ayuntamiento «tiene la obligación de defender los intereses del municipio y de colaborar para que se conozca con claridad qué ocurrió durante los años anteriores».

«Nuestra personación responde exclusivamente al interés público: queremos aportar información, esclarecer los hechos y actuar con absoluta transparencia«, proclama.

Resultados obtenidos

En el mismo comunicado, la corporación local portuense informa de que nuevas analíticas encargadas a una segunda empresa independiente avalan los resultados obtenidos anteriormente y confirman que el agua de Playa Jardín es «apta para el baño y segura para la ciudadanía».

La incorporación de este segundo laboratorio independiente tenía como objetivo disponer de «un nuevo contraste técnico» ante la diferencia existente entre los análisis encargados por el Ayuntamiento y el resultado comunicado por la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Los resultados obtenidos por las dos empresas independientes, que coinciden entre sí, serán remitidos a las autoridades sanitarias para que puedan ser valorados e incorporados al análisis de la situación.

Decisión fundada

El alcalde indica que «estos resultados deben servir para aclarar la discrepancia existente y avanzar hacia una decisión fundada en el conjunto de las evidencias disponibles. Queremos que la ciudadanía tenga certezas y que cualquier decisión sobre Playa Jardín se adopte con rigor, prudencia y responsabilidad».

En el comunicado, el Ayuntamiento «quiere dejar expresamente claro que no pretende entablar ninguna guerra ni mantener un enfrentamiento con Salud Pública, institución a la que agradece su trabajo de vigilancia, seguimiento y protección sanitaria«.

La posición municipal, continúa, «consiste únicamente en poner de manifiesto la discrepancia entre el resultado comunicado por Salud Pública y los resultados coincidentes aportados por dos laboratorios independientes, pero siempre respetando y acatando cualquier tipo de instrucción por parte de la autoridad sanitaria autonómica».

Balance municipal

«Salud Pública no es un adversario, sino una institución con la que debemos trabajar y coordinarnos», reitera el alcalde de Puerto de la Cruz.

De acuerdo con el balance municipal expuesto durante la sesión plenaria celebrada este viernes, el seguimiento desarrollado en Playa Jardín acumula 239 analíticas favorables y más de un centenar de actuaciones de limpieza, control, mantenimiento y mejora.

Precisamente hoy viernes comienza el séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín, una intervención programada con anterioridad y que se suma a las labores periódicas desarrolladas por el Ayuntamiento para garantizar la salubridad de la zona de baño y mejorar de manera continuada sus condiciones ambientales, añade la nota.

«Mientras se aclara la diferencia entre los resultados, el Ayuntamiento no detiene su trabajo», esgrime Afonso, quien proclama: «vamos a seguir actuando con responsabilidad hasta recuperar plenamente Playa Jardín para la ciudadanía«.