La Romería de San Roque, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, arrancará a las 13:00 horas, donde el santo será acompañado por carros, carretas, barcos engalanados y ganado

Imagen de San Roque en procesión. Ayuntamiento de Garachico

La Villa y Puerto de Garachico afronta este domingo, 16 de agosto, el día grande de sus Fiestas Patronales en honor a Santa Ana y San Roque 2026, una jornada que tendrá como gran protagonista la tradicional Romería de San Roque, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las celebraciones comenzaron el pasado 24 de julio con el pregón y continuaron dos días después con la festividad de Santa Ana y San Joaquín. Desde entonces, el municipio ha acogido una treintena de actos, entre los que han destacado la Romería Chica, la Fiesta de las Tradiciones, el Baile de Magos y la elección de la romera mayor de 2026.

La jornada del domingo comenzará a las 7:30 horas con el tradicional despertar al ritmo de «¡Viva San Roquito!», a cargo de la Fanfarria Juvenil de Garachico. A las 9:00 horas tendrá lugar la Misa de Peregrinos en la plaza de San Roque, presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago.

A las 10:00 horas, la imagen irá en procesión hasta la Parroquia Matriz de Santa Ana, acompañada por el Tajaraste a San Roque. Tras la función religiosa de las 11:00 horas, el Santo bajará al puerto a las 12:00 para iniciar la travesía marítima.

La Romería de San Roque arrancará a las 13:00 horas desde la plaza Ramón de Arocha. Romeros, parrandas, danzas tradicionales, carros, carretas, barcos engalanados y ganado acompañarán al patrón hasta su ermita.

Este año, además, la celebración coincide con el décimo aniversario de San Roque como patrón del municipio y el 25 aniversario de su nombramiento como alcalde perpetuo. La jornada concluirá con la despedida del Santo a las 19:00 horas.

Dónde ver la Romería de San Roque en Garachico

Televisión Canaria emite el próximo sábado en diferido la Romería de San Roque en Garachico, a partir de las 18:20 horas de la tarde.