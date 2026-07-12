La compañía Titsa incrementará el servicio desde el 14 de julio y modificará el recorrido de varias líneas por los actos festivos de las Fiestas del Carmen

Titsa reforzará once líneas por las Fiestas del Carmen de Puerto de la Cruz. Europa Press

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) reforzará a partir del 14 de julio el servicio de once líneas con motivo de las Fiestas del Carmen de Puerto de la Cruz, con el objetivo de atender el aumento de viajeros previsto durante la celebración.

Además, las líneas 381 y 382 prestarán servicio con horario de día festivo los días 14 y 15 de julio.

La compañía también ha programado servicios especiales con más salidas desde la estación de Puerto de la Cruz en varias líneas que conectan el municipio con Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos y Buenavista, entre otros destinos.

Con paradas temporalmente fuera de servicio

Con motivo de los diferentes actos festivos, las líneas 381 y 382 modificarán su recorrido en distintas franjas horarias entre el 10 y el 15 de julio.

Como consecuencia, quedarán temporalmente fuera de servicio las paradas de Zamora, Plaza del Charco y San Felipe La Peñita, mientras que la cabecera de ambas líneas se trasladará de forma provisional a la avenida Familia Betancourt y Molina entre los días 14 y 15 de julio.