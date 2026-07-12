El cayuco, en el que viajaban 125 hombres, nueve mujeres y un menor, fue localizado a unas diez millas de la isla y trasladado al puerto de Arguineguín, Gran Canaria

Rescatadas 135 personas a bordo de un cayuco al sur de Gran Canaria. Europa Press

Salvamento Marítimo rescató durante la madrugada de este domingo a 135 personas migrantes que viajaban en un cayuco localizado a unas diez millas al sur de Gran Canaria.

La embarcación fue avistada por el helicóptero Helimer 205, después de que la Guardia Civil alertara de un posible eco radar en la zona.

Desembarcaron en el puerto de Arguineguín

Tras localizar el cayuco, la guardamar Urania acudió a su encuentro y procedió al rescate de sus ocupantes, todos de origen subsahariano. Entre ellos viajaban 125 hombres, nueve mujeres y un menor.

Los migrantes desembarcaron sobre las 3:15 horas en el puerto de Arguineguín. Recibieron atención por parte del personal del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja.